Patrocinadora antecipa CBF, e divulga novos uniformes da seleção brasileira; veja fotos

Distribuidora oficial de material esportivo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Nike divulgou, na manhã desta segunda-feira (18), os novos uniformes da seleção brasileira para 2024/2025. A tendência é que as camisas sejam utilizadas nas partidas diante da Inglaterra, dia 23, em Wembley, e contra a Espanha, dia 26, no Santiago Bernabéu.

Apesar da Nike já ter divulgado os uniformes, a CBF ainda não fez nenhum pronunciamento. Os preços, também, não foram revelados

A principal novidade nos modelos é o retorno do escudo ao centro da camisa, algo que não acontecia desde 2004. A camisa amarela tem desenhos com referências à fauna e flora brasileiras, enquanto a azul possui detalhes inspirados em ondas e "celebra o mundialmente famoso litoral do Brasil", segundo a patrocinadora.

The crest returns to the center of the kits for the first time since the legendary '04 jersey. pic.twitter.com/G2wTCXMqx5