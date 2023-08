A- A+

League of legends Patrocinadora do CBLoL sorteará consumidores para assistir à final no Recife; saiba como participar Cervejaria sorteará viagem com acompanhante e direito a transporte e hospedagem, além de par de ingressos

Patrocinadora oficial do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL), a Heineken® 0.0 sorteará cinco consumidores, com acompanhante e direito a transporte e hospedagem, e outras sete, com direito a um par de ingressos, para assistir à final da competição, que este ano acontece no Recife, no dia 9 de setembro.

A iniciativa faz parte da campanha “Nem toda rodada é lá fora”, lançada em março deste ano, que celebra momentos de socialização presentes na cultura gamer. A campanha visa quebrar falsos estereótipos de que jogos eletrônicos e socialização trilham caminhos inversos, evidenciando a conexão entre os players e a marca.

Até esta sexta-feira, o participante, maior de 18 anos e residente no Brasil, deverá se cadastrar no site e votar em seus times preferidos da partida nos confrontos dos playoffs. As partidas são: Rodada 3 - Chave Inferior (26/8, sábado) e Final - Chave Inferior (27/8, domingo). Em cada confronto, a pessoa deverá escolher seus times favoritos; uma vez feita a escolha, tanto para a Rodada 3 quanto para a Final, receberá um número da sorte para concorrer ao sorteio.

Todos as pessoas que participarem da ação vão ganhar um número da sorte, e, após o encerramento da rodada, no dia 28 de agosto, aqueles que selecionarem ao menos um dos times vencedores na rodada vão receber o segundo número da sorte para participar do sorteio, valendo um par de ingressos para a Final do CBLoL no Recife.

O sorteio acontecerá no dia 30 de agosto, e os nomes dos vencedores serão divulgados no site da promoção no dia 1º de setembro, além de serem contactados por meio de seus dados informados no cadastro.

