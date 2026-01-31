Dom, 01 de Fevereiro

Esportes

Paul George, dos 76ers, é suspenso por 25 jogos pela NBA por violação do programa antidrogas

George afirma ter cometido um "erro" e tomado "medicação inadequada" enquanto buscava tratamento para um problema de saúde mental

Paul George, astro do Philadelphia 76ers, suspenso por 25 jogos por violar sua política antidrogas na NBAPaul George, astro do Philadelphia 76ers, suspenso por 25 jogos por violar sua política antidrogas na NBA - Foto: Mitchell Leff /Getty Images North America/Getty Images via AFP

O jogador de basquete, Paul George, do Philadelphia 76ers, foi suspenso por 25 partidas após violar os termos do Programa Antidrogas da NBA, anunciou a liga, neste sábado (31).

A NBA não divulgou a natureza da violação nem a substância envolvida. A suspensão de 25 jogos, conforme os termos do acordo entre a NBA e a Associação Nacional de Jogadores de Basquete (NBPA), indica que esta pode ter sido a primeira violação cometida por George.

"O ala do Philadelphia 76ers, Paul George, foi suspenso por 25 jogos sem remuneração por violar os termos do Programa Antidrogas da NBA/NBPA, anunciou hoje a NBA. A suspensão de George começará com o jogo desta noite entre os 76ers e o New Orleans Pelicans na Xfinity Mobile Arena", comunicou a liga, em seu site.

George afirma ter cometido um "erro" e tomado "medicação inadequada" enquanto buscava tratamento para um problema de saúde mental, em entrevista à ESPN.

"Nos últimos anos, tenho falado sobre a importância da saúde mental e, ao buscar tratamento para um problema pessoal recentemente, cometi o erro de tomar um medicamento inadequado. Assumo total responsabilidade pelas minhas ações e peço desculpas à organização dos Sixers, aos meus companheiros de equipe e aos torcedores da Filadélfia pela minha má decisão durante esse processo", comunicou o atleta.

Ele ressaltou que está focado em sua recuperação mental e física para o retorno às quadras.

"Estou focado em usar esse tempo para garantir que minha mente e meu corpo estejam nas melhores condições para ajudar a equipe quando eu retornar."

A suspensão custará ao nove vezes All-Star, aproximadamente, US$ 11,7 milhões (61,5 milhões de reais) de seu salário de US$ 51,7 milhões (R$ 271,7 milhões). George já não fará parte do equipe no jogo deste sábado à noite, na Filadélfia, contra o New Orleans Pelicans, e quando ele estiver apto a retornar - em 25 de março, em casa, contra o Chicago Bulls - restarão 10 jogos da temporada regular para os 76ers.

George, de 35 anos, tem uma média de 16 pontos por jogo pelos 76ers, com aproveitamento de 38% nos arremessos de três pontos em 27 partidas nesta temporada. Ele faz parte de um time da Filadélfia que se recuperou do desastre da temporada passada, marcada por lesões, e ocupa a sexta posição na Conferência Leste antes dos jogos de sábado.

