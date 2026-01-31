A- A+

Esportes Paul George, dos 76ers, é suspenso por 25 jogos pela NBA por violação do programa antidrogas George afirma ter cometido um "erro" e tomado "medicação inadequada" enquanto buscava tratamento para um problema de saúde mental

O jogador de basquete, Paul George, do Philadelphia 76ers, foi suspenso por 25 partidas após violar os termos do Programa Antidrogas da NBA, anunciou a liga, neste sábado (31).

A NBA não divulgou a natureza da violação nem a substância envolvida. A suspensão de 25 jogos, conforme os termos do acordo entre a NBA e a Associação Nacional de Jogadores de Basquete (NBPA), indica que esta pode ter sido a primeira violação cometida por George.

"O ala do Philadelphia 76ers, Paul George, foi suspenso por 25 jogos sem remuneração por violar os termos do Programa Antidrogas da NBA/NBPA, anunciou hoje a NBA. A suspensão de George começará com o jogo desta noite entre os 76ers e o New Orleans Pelicans na Xfinity Mobile Arena", comunicou a liga, em seu site.

George afirma ter cometido um "erro" e tomado "medicação inadequada" enquanto buscava tratamento para um problema de saúde mental, em entrevista à ESPN.

"Nos últimos anos, tenho falado sobre a importância da saúde mental e, ao buscar tratamento para um problema pessoal recentemente, cometi o erro de tomar um medicamento inadequado. Assumo total responsabilidade pelas minhas ações e peço desculpas à organização dos Sixers, aos meus companheiros de equipe e aos torcedores da Filadélfia pela minha má decisão durante esse processo", comunicou o atleta.

Ele ressaltou que está focado em sua recuperação mental e física para o retorno às quadras.

"Estou focado em usar esse tempo para garantir que minha mente e meu corpo estejam nas melhores condições para ajudar a equipe quando eu retornar."

A suspensão custará ao nove vezes All-Star, aproximadamente, US$ 11,7 milhões (61,5 milhões de reais) de seu salário de US$ 51,7 milhões (R$ 271,7 milhões). George já não fará parte do equipe no jogo deste sábado à noite, na Filadélfia, contra o New Orleans Pelicans, e quando ele estiver apto a retornar - em 25 de março, em casa, contra o Chicago Bulls - restarão 10 jogos da temporada regular para os 76ers.

George, de 35 anos, tem uma média de 16 pontos por jogo pelos 76ers, com aproveitamento de 38% nos arremessos de três pontos em 27 partidas nesta temporada. Ele faz parte de um time da Filadélfia que se recuperou do desastre da temporada passada, marcada por lesões, e ocupa a sexta posição na Conferência Leste antes dos jogos de sábado.

Veja também