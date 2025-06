A- A+

Futebol Internacional Paul Pogba assina por duas temporadas com o Monaco O francês de 32 anos jogará a Ligue 1 pela primeira vez na carreira e espera retomar a carreira

O francês Paul Pogba, campeão mundial na Copa de 2018 e um dos jogadores mais talentosos de sua geração, assinou um contrato de dois anos com o Monaco, onde espera retomar uma carreira estagnada nos últimos três anos devido a lesões, um exame antidoping positivo e até mesmo um caso de sequestro em que foi vítima.

Com sua transferência para o Monaco, anunciada à AFP neste sábado (28) por fontes próximas às negociações, embora ainda não formalizada, o meio-campista da seleção francesa (pela qual disputou 91 jogos) jogará pela primeira vez no campeonato francês, aos 32 anos.

Revelado no Le Havre, ele assinou com o Manchester United aos 16 anos e, de 2011 a 2024, alternou passagens pelo clube inglês e pela Juventus de Turim, sem nunca ter jogado na Ligue 1.

Sua última partida, pelo clube italiano, foi em 3 de setembro de 2023, poucos dias antes de receber uma suspensão de quatro anos por um teste positivo para metabólitos não endógenos de testosterona (DHEA) na partida entre Juventus e Udinese, em 20 de agosto de 2023.

O Tribunal Arbitral do Esporte reduziu a suspensão para 18 meses, decidindo que a "ingestão" da substância não foi "intencional", mas sim resultado de um suplemento alimentar prescrito por um médico na Flórida.

Ele rescindiu seu contrato com a Juventus em novembro do ano passado e cumpriu sua suspensão em 25 de março, permitindo que Pogba voltasse a jogar, mas desde então não encontrou nenhum clube interessado.

No final de abril, a mídia americana noticiou que Pogba estava em negociações com o D.C. United, de Washington, clube da MLS.

Seu nome também foi associado com frequência ao Olympique Marselha, embora o destino o tenha levado a outro clube da Ligue 1, o Monaco, onde tentará encerrar três anos de calvário.

Além da suspensão por doping, o meio-campista francês sofreu várias lesões que o impediram de jogar em seu melhor nível. Ele também foi afetado mentalmente pela tentativa de extorsão e sequestro que sofreu, pelas quais seu irmão Mathias e outros cinco amigos de infância foram condenados a até oito anos de prisão.

"Finalmente posso virar a página deste período extremamente difícil. Agora que o caso foi ouvido, posso me concentrar totalmente no meu retorno ao futebol profissional", escreveu ele à AFP após o anúncio do veredito.

Primeiro clube na Ligue 1

Este novo capítulo no Monaco não está livre de questionamentos sobre a condição física do jogador. Agora radicado em Miami, o jogador nascido no leste de Paris tem multiplicado suas fotos nas redes sociais nos últimos meses de treinos intensivos para encontrar um clube.

Mas sua última temporada em atividade foi 2021-2022 (34 partidas), a última em que jogou pelo United antes de o clube não renovar seu contrato devido a seus constantes problemas físicos e ele teve que retornar à Juventus, onde havia jogado de 2012 a 2016.

Vencedor da Liga Europa e de uma Copa da Liga Inglesa com o United em 2017, Pogba também conquistou quatro títulos da Serie A, duas Copas da Itália e duas Supercopas italianas pela Juventus.

Campeão mundial em 2018 e descartado pelo técnico Didier Deschamps para a Copa do Mundo de 2022, Pogba sonha em disputar mais um Mundial, no ano que vem, na América do Norte. "Que ele possa voltar a sentir o prazer de jogar num campo é todo o mal que desejo a ele, porque, humanamente falando, ele é realmente um grande cara", declarou o técnico francês em 2024.

