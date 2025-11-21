A- A+

Paul Pogba é relacionado pelo Mônaco e pode voltar contra o Rennes

O meio-campista francês Paul Pogba foi relacionado nesta sexta-feira (21) pela primeira vez nesta temporada em seu novo clube, o Monaco, e poderá entrar em campo contra o Rennes neste fim de semana, pela 13ª rodada da Ligue 1.

Campeão do mundo com os ‘Bleus’ em 2018, Pogba não era relacionado para um jogo desde o dia 3 de setembro de 2023, quando ainda estava na Juventus.

Depois disso, foi suspenso por doping e sofreu uma série de lesões que o deixaram longe dos gramados.

Se entrar em campo neste sábado, Pogba disputará seu primeiro jogo na liga francesa desde o início de sua carreira no Le Havre, antes de iniciar sua trajetória no exterior, com passagens por Manchester United e Juve.

Nesta sexta-feira, antes do último treino coletivo para o jogo contra o Rennes, o técnico do Mônaco, Sebastian Pocognoli, destacou em entrevista coletiva as “sensações positivas” que teve com Pogba recentemente.

“Ele teve a oportunidade de ser testado em condições reais de jogo”, disse Pocognoli. "Durante a data Fifa, tivemos mais tempo para trabalhar diferentes aspectos táticos e padrões de jogo. Ele participou e isso é um bom sinal".

O retorno de Pogba (32 anos), que chegou ao tempo do Principado nesta temporada com contrato até junho de 2027, era esperado inicialmente para outubro, mas foi adiado devido a problemas físicos, especialmente uma torção no tornozelo.

O jogador volta a ser relacionado com perspectivas de participação na Copa do Mundo de 2026, um objetivo que ainda está distante.

Seu último jogo pela seleção francesa foi no dia 29 de março de 2022, na goleada por 5 a 0 sobre a África do Sul em amistoso, entrando então aos 20 minutos do segundo tempo no lugar do atacante Olivier Giroud.

O Monaco chega à 13ª rodada da Ligue 1 na sexta colocação, a sete pontos do líder Paris Saint-Germain.

