Futebol Paul Villero lamenta ausência de Kayon, mas foca em vitória diante do Petrolina Com lesão na coxa, prata da casa está fora do jogo e deve ser substituído por Regis Tosatti

Um dos companheiros de ataque de Paul Villero nos últimos jogos do Náutico, o atacante Kayon não estará em campo diante do Petrolina, sábado (1º), nos Aflitos, pela última rodada do Campeonato Pernambucano. O atleta se recupera de uma lesão muscular na coxa e desfalca a equipe. Ausência sentida pelo colombiano.

"Kayon é um bom menino, sempre andamos juntos. Sinto que ele esteja lesionado, mas sei que ele vai voltar da melhor maneira para ajudar o Náutico", afirmou o atacante. Sem o prata da casa, Regis Tosatti será o substituto. Além disso, o Timbu não terá Diego Matos, que cumpre suspensão automática após expulsão diante do Maguary. Rennan Siqueira deve ser acionado, estreando com a camisa alvirrubra.

Terceiro colocado, com 22 pontos, o Náutico só consegue a segunda colocação se ultrapassar o Retrô, atual vice-líder, com 24 pontos. A Fênix pega o Íbis, no Arthur Tavares, em Bonito. O Timbu tem de ganhar e torcer pela derrota da equipe de Camaragibe. Se empatarem, aí cabe ao Alvirrubro golear os sertanejos por no mínimo cinco gols de diferença para roubar o posto, ultrapassando no critério de saldo de gols. Em quarto, com 19, o Petrolina não tem como ficar em terceiro.





"Eu penso que, como todas as partidas, temos que ganhar. Obviamente, será muito difícil. A equipe deles se defende bem, mas o Náutico precisa buscar os três pontos. Estou seguro que vamos dar essa alegria à torcida", completou.

