Paul Villero nega preocupação com jejum de gols pelo Náutico

A- A+

No primeiro amistoso de pré-temporada, o atacante Paul Villero balançou as redes pelo Náutico na derrota por 2x1 para o ASA, nos Aflitos. De lá para cá, somando as partidas oficiais que o Timbu já fez, o colombiano, porém, segue em branco. Um jejum que ele garante que está próximo de acabar.



“O que mais eu gosto é dar assistências. Sei que faltam os gols, mas com o tempo farei. Não me preocupo tanto com isso. Quero ajudar a equipe e em breve chegarão os gols”, afirmou.



Titular do ataque do Náutico, ao lado de Júlio, o atleta comemorou a rápida adaptação no Brasil, focando as atenções no duelo da quarta (15), contra o Fluminense/PI, nos Aflitos, pela Copa do Nordeste.





“Penso que estou tendo uma boa adaptação aqui. As coisas estão melhorando. O professor e todos os companheiros estão confiando em mim e estou correspondendo em campo. Somos uma equipe grande e sempre queremos ganhar. Em algumas partidas, a vitória escapou nos últimos minutos, mas agora teremos outra oportunidade de vencer na nossa casa”, apontou.

Veja também

Fórmula 1 Ferrari apresenta carro para temporada de 2023 com ambição de fazer frente à Red Bull