SAÚDE Paula Borgo: os sintomas do câncer de estômago que matou a jogadora de vôlei precocemente Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), esse tipo de tumor é o sexto mais incidente no país, correspondendo a 3,1% de todos os novos casos pelos próximos três anos

A jogadora de vôlei Paula Borgo, de 29 anos, faleceu nesta quinta-feira, 11, vítima de um câncer de estômago. A atleta descobriu o tumor em setembro de 2022 durante exames de rotina de pré-temporada, e parou de competir para fazer o tratamento. A notícia foi dada nas redes sociais pela mãe da atleta.

Paula Borgo também defendeu a seleção brasileira. Ela ganhou medalha de prata na Liga das Nações de 2019 e foi campeã mundial sub-23 em 2015.

O que é o câncer de estômago?

De acordo com informações do Instituto Nacional do Câncer (Inca), esse tipo de tumor, também chamado de câncer gástrico, é o sexto mais incidente no país, correspondendo a 3,1% de todos os novos casos de câncer esperados para os próximos três anos.

Ele tem mais incidência em homens entre 60 e 70 anos, sendo que 65% dos pacientes com a doença têm mais de 50 anos. Esse tipo de tumor é o quarto mais frequente entre homens e o sexto entre as mulheres.

Existem três tipos de câncer de estômago, sendo o mais comum o adenocarcinoma, que é responsável por 95% dos tumores. Os outros dois tipos são: linfomas e sarcomas.

Não existe um fator específico para o surgimento do câncer, porém um estilo de vida que não seja saudável, aliado a uma dieta ruim, são os fatores mais ligados ao tumor. Ou seja: uma alimentação rica em alimentos industrializados, excesso de sódio e pobre em frutas e vegetais. O tabagismo, sedentarismo, obesidade, infecção pela bactéria H. pylori, lesões pré-cancerosas e histórico familiar, também podem ser grandes associações.

Sintomas

Especialistas afirmam que a doença é silenciosa, ou seja, não apresenta sintomas específicos, porém, alguns sinais, como perda de peso e de apetite, fadiga, sensação de estômago cheio, vômitos, náuseas e desconforto abdominal persistente podem indicar a presença do tumor. Como esses também são sintomas de doenças benignas, como úlcera e gastrite, a recomendação é procurar um médico para uma investigação mais minuciosa.

Também podem ser sinais do câncer: dor quando o estômago é palpado; sangue nas fezes; e fezes escurecidas, pastosas e com odor muito forte.

Em casos mais avançados também podem apresentar sintomas como massa palpável na parte superior do abdômen, aumento do tamanho do fígado, presença de íngua na área inferior esquerda do pescoço e nódulos ao redor do umbigo.

Tratamento

O diagnóstico é feito por endoscopia digestiva alta e tomografias computadorizadas. Em casos iniciais, o médico pode pedir ultrassonografia endoscópica. Quando o câncer de estômago está localizado, o principal tratamento é a cirurgia associada à quimioterapia. Como em todo câncer, a detecção precoce é fundamental para aumentar a chance de cura.

