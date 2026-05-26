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FUTEBOL Paulinho é denunciado por comemoração de gol do Palmeiras na vitória sobre o Flamengo no Rio O lance aconteceu no final da partida. O árbitro Davi de Oliveira advertiu o atleta com um cartão amarelo e colocou na súmula que o fim da partida teve "um risco de tumulto generalizado"

Autor do terceiro gol na vitória de 3 a 0 do Palmeiras sobre o Flamengo no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, o atacante Paulinho foi denunciado nesta terça-feira, 26, pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pela polêmica comemoração no Maracanã. O jogador fez o gesto mostrando os dedos médios para a arquibancada. Na sequência, alguns atletas do Flamengo foram em direção ao rival palmeirense e um princípio de tumulto se formou próximo à linha lateral do gramado.



Paulinho foi enquadrado no artigo 258-A do Código Brasileiro e Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "provocar o público durante a partida, prova ou equivalente" e a pena varia de dois a seis jogos de suspensão. A informação foi divulgada pelo Uol e confirmada pelo Estadão.



"Na comemoração do gol, o atleta dirigiu-se à torcida mandante de forma ostensiva e provocativa, em direção aos torcedores do Flamengo no Maracanã, relatou a Procuradoria em sua denúncia. O gesto, considerado obsceno durante a comemoração, é uma simbologia tradicional de torcidas organizadas do Palmeiras.





O lance aconteceu já no final da partida. O árbitro Davi de Oliveira Lacerda advertiu o atleta com um cartão amarelo e colocou na súmula que o fim da partida teve "um risco de tumulto generalizado".



Leila Pereira, presidente do Palmeiras, se posicionou sobre o episódio e saiu em defesa do seu jogador ao defender a comemoração de seu atleta (antes do gesto polêmico, ele também colocou o dedo à frente da boca pedindo silêncio para a torcida flamenguista).



"O atleta quando fizer um gol agora tem que pedir desculpas. Posso comemorar? Vários atletas já comemoraram (desta forma) no meu estádio e eu não vi problema nenhum", afirmou a mandatária em um tom crítico à denúncia do STJD contra Paulinho.

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