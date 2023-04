A- A+

Paulistão Campeonato Paulista: Bruno Mezenga decide e Água Santa sai na frente do Palmeiras O Verdão vai precisar vencer em casa para ficar com o título Estadual

Contando com o faro de gol do atacante Bruno Mezenga, o Água Santa derrotou o Palmeiras por 2 a 1, neste domingo (2) na Arena Barueri, para sair na frente na disputa pelo título do Campeonato Paulista. Com este resultado, basta ao Netuno um empate na partida de volta, no Allianz Parque, para levar o caneco para casa.

Já o Verdão precisa de um triunfo por dois gols de diferença para ficar com o título nos 90 minutos. Em caso de triunfo do Palmeiras com vantagem simples, a decisão irá para a disputa de pênaltis.

Empurrado por sua apaixonada torcida, o Água Santa conseguiu sair na frente no marcador. Aos 43 minutos do primeiro tempo Luan Dias levantou a bola na área em cobrança de escanteio e Bruno Mezenga ganhou no alto de Gustavo Gómez para marcar de cabeça.

No início da etapa final o Palmeiras chegou ao empate, quando o garoto Endrick aproveitou bola que sobrou na área para apenas escorar para o fundo da meta adversária aos sete minutos.

Mas o dia era mesmo do Netuno, que, já aos 46 do segundo tempo, garantiu a vitória final graças a outro gol de Bruno Mezenga, que recebeu passe em profundidade de Patrick Allan antes de bater na saída do goleiro Weverton.

É ÁGUA SANTA!

Em tarde de Bruno Mezenga, o Netuno vence o Palmeiras no primeiro jogo da final do Paulistão Sicredi!#FutebolPaulista #PaulistãoSicredi

Rebeca Reis e Alexandre Battibugli/Ag. Paulistão pic.twitter.com/tQER5P0NQw — Paulistão (@Paulistao) April 2, 2023

