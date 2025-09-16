Ter, 16 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça16/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Inauguração

Shopping em Paulista inaugura arena esportiva

Novo equipamento amplia opções de esporte e lazer para a comunidade de Paulista

Reportar Erro
Arena oferece mais de 32 horários semanais, funcionando das 5h à meia-noiteArena oferece mais de 32 horários semanais, funcionando das 5h à meia-noite - Foto: Cuca Drone/Divulgação

O Paulista North Way Shopping inaugura a Arena Shalom, espaço esportivo localizado na área externa do centro de compras, ao lado da chaminé de 85 metros tombada como Patrimônio Histórico de Pernambuco. O local já recebe partidas e pequenos campeonatos e, em breve, terá abertura oficial.

Leia também

• Marista São Luís é tetracampeão da Super League em edição que arrecadou toneladas de alimentos

• Jamilly Félix representa Seleção Olímpica de Handebol como única convocada atuando no país

Estrutura da Arena
A Arena conta com campo de futebol society de 42x22 metros e espaço para outras modalidades, como futevôlei, vôlei de praia, beach tennis e ginástica funcional. Também abriga escolinhas de futebol society para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos.

O espaço dispõe de lanchonete, transmissão ao vivo dos jogos pelo YouTube com replays e cobertura por três câmeras. A estrutura oferece materiais esportivos como bolas, coletes, apitos e cartões.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Arena Shalom (@arenashalompe)

Funcionamento e horários
As equipes com até 40 pessoas podem adquirir pacote mensal de R$1.200 (mas conforme a organização, o ideal seria 36 pessoas, para que fossem formados 6 times de 6 jogadores), que inclui quatro partidas de 1h30.

A Arena oferece mais de 32 horários semanais, funcionando das 5h à meia-noite. A programação é ajustada de acordo com a rotina dos grupos interessados.

Com informações da assessoria

Reportar Erro

Veja também

Newsletter