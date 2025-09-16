A- A+

Inauguração Shopping em Paulista inaugura arena esportiva Novo equipamento amplia opções de esporte e lazer para a comunidade de Paulista

O Paulista North Way Shopping inaugura a Arena Shalom, espaço esportivo localizado na área externa do centro de compras, ao lado da chaminé de 85 metros tombada como Patrimônio Histórico de Pernambuco. O local já recebe partidas e pequenos campeonatos e, em breve, terá abertura oficial.

Estrutura da Arena

A Arena conta com campo de futebol society de 42x22 metros e espaço para outras modalidades, como futevôlei, vôlei de praia, beach tennis e ginástica funcional. Também abriga escolinhas de futebol society para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos.

O espaço dispõe de lanchonete, transmissão ao vivo dos jogos pelo YouTube com replays e cobertura por três câmeras. A estrutura oferece materiais esportivos como bolas, coletes, apitos e cartões.

Funcionamento e horários

As equipes com até 40 pessoas podem adquirir pacote mensal de R$1.200 (mas conforme a organização, o ideal seria 36 pessoas, para que fossem formados 6 times de 6 jogadores), que inclui quatro partidas de 1h30.

A Arena oferece mais de 32 horários semanais, funcionando das 5h à meia-noite. A programação é ajustada de acordo com a rotina dos grupos interessados.

Com informações da assessoria

