A- A+

Futebol Paulistão 2026 vai manter final em dois jogos; confira as datas Em nota oficial, a entidade agradeceu a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pela possibilidade de manter o formato da decisão estadual, que atende o desejo dos clubes

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou nesta quarta-feira, 31, que a final do Paulistão 2026 será disputada em dois jogos, ida e volta, como nas edições anteriores. As partidas da decisão serão realizadas nos dias 4 e 8 de março.

De acordo com a entidade, ajustes no calendário do futebol brasileiro para o próximo ano, por causa da disputa da Supercopa do Brasil entre Corinthians e Flamengo, permitiram a disputa da final estadual em dois jogos.

Em nota oficial, a entidade agradeceu a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pela possibilidade de manter o formato da decisão estadual, que atende o desejo dos clubes.

"A Federação Paulista de Futebol vem a público agradecer o diálogo e abertura do presidente da CBF, Samir Xaud, e sua diretoria, para a elaboração do complexo calendário do futebol brasileiro de 2026 e suas recentes adequações. Nos últimos dias, a diretoria da CBF conduziu o ajuste do calendário para acomodar a Supercopa do Brasil, entre Corinthians e Flamengo, com muita abertura, o que possibilitou ao Paulistão Casas Bahia 2026 ter duas finais, atendendo desejo dos clubes. As finais, portanto, ocorrerão nos dias 4/3 e 8/3, com jogos de ida e volta", comunicou a FPF em publicação no Instagram.

Com as mudanças no calendário de 2026, o Paulistão começa antes do que o habitual, no dia 10 de janeiro. Vale ressaltar que a competição também contará com novo formato no ano que vem, com oito rodadas na fase inicial, além de mata-mata em jogos únicos nas quartas de final e semifinal.



Veja também