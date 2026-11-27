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Eleição Paulo Bivar tem futebol como pilar caso vença pleito no Sport: "precisamos do torcedor" Candidato pelo grupo "Pelo Sport Todos", Paulo Bivar lançou chapa nesta sexta-feira (27), na Zona Norte do Recife

Candidato à eleição do Sport pelo grupo “Pelo Sport Todos”, Paulo Bivar reuniu apoiadores e imprensa, em lançamento de chapa, na tarde desta sexta-feira (27), em um restaurante localizado no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife.

Concorrendo ao cargo de presidente do Conselho de Administração, o ex-diretor de marketing do clube tem Leonardo Vasconcelos como vice, além de Fortunato Russo Neto, Rodrigo Sá e Gustavo Dubeux como demais membros do colegiado.

No Conselho Deliberativo, Severino Otávio, o Branquinho, aparece como candidato à presidência, enquanto Marcos Cabral será o vice.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, Bivar ressaltou estar mais preparado em relação ao pleito do ano passado, quando foi candidato, mas acabou sendo superado por Matheus Souto Maior nas urnas.

Neste ano, o filho do ex-presidente Milton Bivar, disputará o bate-chapa contra o tio, Luciano Bivar, da chapa “Raça e Tradição”.

“Acho que estou muito mais preparado do que estava em dezembro do ano passado. Esse ano fiz vários cursos, viagens internacionais, encarei novos desafios. Me atualizei, estou preparado tanto no aspecto de campanha como no aspecto de assumir o clube. Tenho certeza que se eu vencer o pleito, estou muito mais seguro e qualificado para este papel”, pontuou.

Em caso de triunfo no pleito do dia 12 de dezembro, Paulo Bivar ressaltou que terá como principal pilar o futebol. Segundo o dirigente, o torcedor terá papel fundamental na volta por cima do carro-chefe do clube.

“Para que o futebol funcione, a gente precisa de algumas coisas, uma delas será o torcedor. Isso vai envolver programa de sócios, porque é uma das principais fontes de receita que a gente tem. Com o programa de sócio funcionando, fica mais fácil prospectar e trazer novos parceiros e fornecedores para dentro do clube”, explicou.

“A gente vai precisar de muito dinheiro para conseguir fazer um futebol forte. Tenho falado muito isso, o futebol brasileiro está passando por uma crise que vai se agravar em 2027 com uma série de mudanças. Para que o futebol seja forte, vamos precisar do torcedor”, finalizou.



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