A- A+

Futebol Paulo Bivar lança candidatura à presidência do Sport Filho do ex-presidente Milton Bivar encabeça a chapa "Sport Eterno", ao lado do candidato a vice, Manoel Veloso. Pleito será dia 15 de dezembro

Paulo Bivar, filho do ex-presidente Milton Bivar, lançou nesta terça-feira (29) a candidatura à presidência do Sport. Integrando a chapa “Sport Eterno - Mudança para Vencer”, ao lado do postulante ao cargo de vice-presidente, Manoel Veloso, o administrador oficializou a participação no pleito do dia 15 de dezembro em um almoço no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife.

“Defendo muito a eleição direta. Temos de enaltecer o papel de Branquinho (outro candidato à presidência do Sport) e outras lideranças do clube para garantir que essa decisão não fosse apenas no Conselho Deliberativo. Acho que quem ganha é o torcedor. Vejo que, quanto mais opções temos, mais lideranças futuras serão preparadas”, afirmou Paulo.

Além de Manoel, também conhecido como “Manolo”, vice-presidente jurídico do Sport entre 2020 e 2021, o lançamento contou com as presenças de Augusto Caldas e Tiago Petribu, que integrarão o departamento de futebol, com auxílio de um conselho consultivo e, futuramente, um executivo remunerado.

“É importante o sócio analisar as propostas, o perfil dos candidatos e tomar a decisão que seja a melhor para o clube. Eleição não é sinônimo de desunião, mas sim de pluralidade de ideias, de propostas. Eu defendo que, terminada a votação, todas as lideranças devem se unir em prol do Sport”, apontou.

Perfis

Paulo Bivar atua há mais de duas décadas na área de Gestão de Talentos, Performance e Liderança, além de conselheiro de fundos de venture capital e investidor em startups de tecnologia. O filho do ex-presidente do Sport também foi diretor do futebol amador, entre 2005 e 2006, e de marketing, em 2019.

O administrador pode ser o quarto integrante da família Bivar a assumir o cargo de presidente do Sport. O primeiro foi o avô, Milton Lyra Bivar, em 1952. Depois veio o tio, Luciano Bivar, que participou das gestões de 1989-1990, 1997-2001, 2005-2006 e 2013. O pai de Paulo, Milton Bivar, presidiu o Leão entre 2007-2008 e 2019-2021.

“Se eu fizer metade do que o meu pai fez, eu saio realizado. Mas eu quero construir o meu legado. Trago ensinamentos dele das passagens anteriores no Sport, mas eu sou outra pessoa. Eu tenho cursos e especializações diferentes, com uma cabeça de gestão diferente. Eu espero, caso eleito, conseguir colocar minha experiência como empreendedor”, finalizou.

Processo

A eleição suplementar para escolher o presidente e vice-presidente do Executivo será na sede social do Sport, das 8h às 18h, com voto direto, secreto e presencial. O processo será conduzido pela Comissão Eleitoral, designada pelo Conselho Deliberativo. O prazo final da inscrição das chapas é sexta-feira (5).

Podem votar os sócios adimplentes com as mensalidades até outubro de 2025, com prazo para regularização até 30 de novembro. É preciso também ser acima dos 18 anos e integrar o quadro social desde, no mínimo, 16 de dezembro de 2023. A posse dos novos presidente e vice será no dia 19 de dezembro.

Veja também