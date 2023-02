A- A+

Futebol Paulo celebra reencontro com outros atletas experientes do Náutico em 2023 Zagueiro já trabalhou com Souza, Victor Ferraz e Jael e estará junto com o trio novamente na temporada

A safra de jogadores nascida em 1988 rendeu uma lista de nomes experientes que se reencontram no Náutico após rodarem pelo Brasil nos últimos anos. Apresentado nesta quarta (1º), o zagueiro Paulo Miranda, de 34 anos, jogará novamente com velhos conhecidos no Timbu.



“Conheço Souza da época do Palmeiras. Victor Ferraz e Jael, do Grêmio. São jogadores experientes e por onde passaram conquistaram (títulos). Isso faz com que nossa equipe tenha muitos líderes. Espero que a gente possa se unir para as coisas darem certo no ano de 2023”, afirmou.



Com a lesão de Denilson, Paulo Miranda já deve fazer a estreia como titular no próximo sábado (4), nos Aflitos, contra o CRB, pela Copa do Nordeste.





“Eu já vinha treinando há 15 dias. Fiz um jogo-treino e me senti bem. Vai ficar a opção do treinador, se for o desejo dele de me colocar para começar jogando, estarei à disposição, mas temos jogadores da posição disponíveis para jogar no sábado", apontou. O atleta briga por espaço com Odivan, outro nome do setor que pode formar a zaga com Anilson.

