Futebol Paulo César será desfalque do Santa Cruz no Clássico das Multidões Zagueiro teve uma lesão grau 2 no treino da última quinta-feira (14), na Arena de Pernambuco; Rafael Pereira retorna ao time

O Santa Cruz tem um desfalque importante para o Clássico das Multidões pelo jogo da volta das semifinais do Campeonato Pernambucano, neste sábado (16), na Arena de Pernambuco. O zagueiro Paulo César sentiu uma lesão grau 2 na região anterior da coxa esquerda, e de acordo com o diretor médico do clube, Antônio Mário, ficará afastado dos gramados de duas a três semanas.

Paulo César sentiu a lesão no treino da última quinta-feira (14), na Arena de Pernambuco, durante uma atividade de finalização. Para o lugar do zagueiro, o Santa Cruz deve contar com o retorno do capitão Rafael Pereira. Ele participou das atividades com o grupo no treino aberto desta sexta-feira (15), no Arruda.

Rafael Pereira vai fazer a dupla de zaga com Ítalo Melo, que foi titular no jogo de ida, no empate em 1x1 com o Sport.

