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europa Paulo Fonseca deve deixar o Lyon para assumir o Sporting de Lisboa O sucessor de Fonseca será anunciado no início da próxima data da Fifa

O técnico do Lyon, o português Paulo Fonseca informou aos seus jogadores nesta segunda-feira (2) que está deixando o cargo para assumir o Sporting de Lisboa, informou uma fonte próxima ao clube francês.

A iminência da saída de Fonseca vazou durante o fim de semana e o treinador de 53 anos se mostrou emocionado no domingo, após a vitória sobre o Angers (2 a 0) no Campeonato Francês.

"Na segunda-feira, estarei com o grupo no treino. Depois, é difícil saber o que vai acontecer", disse o português em entrevista coletiva depois da partida, que pode ter sido sua última à frente do Lyon.

Segundo a mesma fonte, o comando interino no Lyon terminará com o também português Jorge Maciel, que deverá dirigir a equipe nos próximos dois jogos: contra a Real Sociedad pela Liga Europa, na quinta-feira, e contra o Brest, no domingo, pelo Francês.

O sucessor de Fonseca será anunciado no início da próxima data da Fifa, que começa na segunda-feira que vem. O espanhol Carlos Vicens, recentemente demitido por Braga de Portugal, aparece entre os favoritos.

Embora a data da chegada do Fonseca ao Sporting seja desconhecida, o clube lisboeta enfrenta, nesta terça-feira, o Shakhtar Donetsk, em Londres, pela Liga dos Campeões. No sábado, receberá o Moreirense pelo Campeonato Português.

Ex-técnico do Porto, Paços de Ferreira, Braga, Shakhtar, Lille e Milan, entre outros, Paulo Fonseca chegou ao Lyon no dia 31 de janeiro de 2025 para suceder o demitido Pierre Sage.

O português tinha contrato até 30 de junho de 2027, e o Lyon receberá uma indenização do Sporting.

Embora a transferência ainda não tenha sido oficializada pelos dois clubes, o Sporting publicou um comunicado no domingo informando que estava em negociações com o seu atual treinador, Rui Manuel Gomes Borges, para viabilizar uma rescisão.

Com Paulo Fonseca, o Lyon se classificou duas vezes para a Liga Europa, mas não conseguiu chegar à Liga dos Campeões.

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