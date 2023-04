Paulo Miranda valoriza retorno de atletas experientes antes de jogo contra o Salgueiro

A- A+

Diante do Salgueiro, nesta quarta (5), nos Aflitos, pelas quartas de final do Campeonato Pernambucano, o técnico do Náutico, Dado Cavalcanti, terá o retorno de peças importantes do time titular. Poupados no jogo passado, o zagueiro Paulo Miranda, o lateral-direito Victor Ferraz, o volante Jean Mangabeira e o atacante Jael ficam à disposição para o confronto que vale vaga para as semifinais da competição.

“São jogadores importantes para o grupo. Experientes, que já viveram decisões. Vai existir pressão por jogar em casa. Temos que fazer por merecer para passar de fase. Esses jogadores vão nos ajudar bastante, assim como quem entrar no decorrer da partida”, afirmou o defensor.

Outro jogador que também retornará ao time é o lateral-esquerdo Diego Matos, que cumpriu suspensão automática na rodada anterior. O último jogo do atleta foi perante o ABC, nas quartas de final da Copa do Nordeste, com derrota por 3x1 que eliminou os pernambucanos do torneio.

“Tivemos um aprendizado nas quartas de final em que saímos fora. Ficou um gosto amargo. Espero que a gente consiga agora chegar as finais e levantar a taça”, ressaltou Miranda.

