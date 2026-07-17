Paulo Sérgio: 'A Espanha está sabendo jogar essa Copa do Mundo, ao contrário da Argentina'

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Às vésperas da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, o ex-atacante Paulo Sérgio avaliou que a equipe espanhola chega mais consistente para a decisão.

Durante participação no Seleção Estadão, o comentarista destacou a evolução da La Roja ao longo do torneio e afirmou que, diferentemente da Albiceleste, o time comandado por Luis de la Fuente soube crescer durante a competição.



Segundo Paulo Sérgio, a seleção espanhola não teve um início de Mundial convincente, mas conseguiu encontrar seu melhor futebol conforme as partidas avançaram.





"Se observarmos essas duas seleções, a Espanha não começou tão bem. Na fase de grupos era uma equipe da qual esperávamos mais, principalmente do Lamine Yamal, mais posse de bola, mais intensidade. Era uma seleção apática em relação ao que imaginávamos."



Para o ex-jogador, o diferencial esteve justamente na capacidade de evolução durante a Copa. Na comparação com a Argentina, Paulo Sérgio afirmou que a equipe de Lionel Scaloni teve muitos altos e baixos.



"Costumo dizer que saber jogar uma Copa do Mundo faz toda a diferença. E a Espanha está sabendo jogar essa Copa, ao contrário da Argentina. A Argentina faz um jogo bom, depois começa mal, oscila muito durante as partidas. Vimos vários jogos em que saiu atrás no placar e precisou correr para buscar o resultado. Muitas vezes foi para a prorrogação, e isso gera desgaste."



O comentarista também ressaltou que a Espanha demonstrou maturidade tática na vitória sobre a França, na semifinal, principalmente após abrir o placar.



"Contra uma Espanha você não pode errar. Vimos isso contra a França. Depois que fez o gol, a equipe se organizou muito bem defensivamente. Todo mundo fala da posse de bola, mas essa seleção também sabe marcar. O Rodri, por exemplo, dava carrinho no Olise. É uma equipe agressiva."



Apesar dos elogios aos espanhóis, Paulo Sérgio acredita que a qualidade individual da Argentina mantém a decisão completamente aberta.



"A Argentina não pode cometer os mesmos erros que teve em alguns jogos dessa Copa. Agora, que tem qualidade, que pode reverter um placar, nós já vimos também que pode. Então, eu estou no 50% a 50% dessa vez", concluiu.



Espanha e Argentina disputam a grande final da Copa do Mundo de 2026 neste domingo, 19, às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos.

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