A- A+

Futebol Paulo Sérgio atuou em menos da metade dos jogos do Náutico na Série C Atacante participou de apenas sete partidas pela competição, com dois gols marcados

No sábado (30), diante do Ituano, o Náutico disputará a última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Etapa em que, na maioria das partidas, o clube precisou lidar com a ausência do principal jogador, o centroavante Paulo Sérgio. Ainda assim, os alvirrubros conseguiram suprir a lacuna para terminar no G8 e avançar ao quadrangular.





Ao todo, na Série C, Paulo Sérgio atuou em sete partidas, marcando dois gols. Um na derrota alvirrubra por 2x1 para o CSA, no Rei Pelé, e outro na vitória por 2x0 perante o Caxias, nos Aflitos. No mais, passou em branco nos duelos perante Botafogo-PB, Floresta, Brusque, Figueirense e Guarani.

A ausência de Paulo Sérgio nos demais jogos deve-se principalmente aos problemas físicos que acometeram o jogador nos últimos meses. Lesões na coxa, no pé e na lombar minaram o atleta de engatar uma sequência de partidas na competição. O máximo que ele alcançou no torneio foi disputar quatro partidas consecutivas, da 11ª até a 14ª rodadas.

Em meio a isso, o atleta também chegou a ficar afastado dos gramados por conta de uma punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva(STJD), de dois jogos de suspensão, devido à expulsão no empate sem gols com o Brusque, pela quarta rodada.

Na sequência dos quatro jogos mais recentes que fez, Paulo foi titular em dois e nos outros saiu do banco de reservas. No Náutico, ele passou a ter a concorrência de Bruno Mezenga no setor, autor de dois gols em 14 partidas. O Timbu também trouxe recentemente o nigeriano Samuel Otusanya por empréstimo via Criciúma.

Temporada

Levando em consideração toda a temporada, Paulo Sérgio tem 15 jogos disputados e seis gols marcados. Ainda assim, o centroavante é um dos artilheiros do Náutico no ano, ao lado dos meias Marco Antônio e Patrick Allan.

Em 2024, Paulo Sérgio marcou 16 gols em 33 partidas, sendo 10 pela Série C, terminando como artilheiro ao lado de Kayke, do São Bernardo. Pelo Timbu, Paulo já tem 24 bolas na rede. Se fizer mais um, ele vai igualar a sua marca mais goleadora por um clube, alcançada pelo Operário-PR, quando anotou 25 gols em três temporadas.

Veja também