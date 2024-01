A- A+

Futebol Paulo Sérgio brinca sobre "pix" para Thalissinho, autor da assistência para o gol no clássico "Eu sempre faço. Por onde passo, converso com os meias e atacantes. Eu digo: 'me procura. Tem de servir o 9'", contou o centroavante

“Caiu o pix”. Autor do gol da vitória do Náutico por 2x1 diante do Santa Cruz, no Arruda, pelo Campeonato Pernambucano, o atacante Paulo Sérgio contou que deu bem mais do que um abraço em Thalissinho, prata da casa alvirrubro autor da assistência no lance. O passe para o centroavante balançar as redes também rendeu um “incentivo” pós-jogo.

“Eu sempre faço (pix). Por onde passo, converso com os meias e atacantes. Eu digo: ‘me procura. Tem de servir o 9’. Já teve o pix (de R$ 200) no vestiário. Ele (Thalissinho) é um menino do bem, que escuta os outros. Um jovem promissor que tem tudo para fazer história, assim como os outros. Sempre procuro conversar e oferecer o pix para dar uma incentivo”, brincou o camisa 9.

O gol do centroavante foi o primeiro pelo Náutico em 2024, mas essa não é a primeira vez que o atleta veste a camisa alvirrubra. Paulo Sérgio também atuou pelo clube na Série B 2011, mas com apenas uma partida disputada e sem bolas na rede.

“Na minha primeira passagem, tive uma lesão na coluna e perdi três meses. Aquilo me atrapalhou muito. Consegui voltar no final, mas joguei pouco. O importante foi que o objetivo foi alcançado, com o acesso (à Série A). Retornar e vestir essa camisa novamente, marcando um gol no clássico, é indescritível. Ainda mais tendo o apoio da torcida, que não parou de cantar. Foi um momento que ficou marcado na mente e no coração”, declarou.

O atacante também destacou o início de uma nova maratona de compromissos do Náutico na temporada, com a chegada da Copa do Nordeste. O Timbu estreia no sábado (3), às 16h, contra o Botafogo-PB, nos Aflitos. Antes, porém, a equipe entra em campo no sábado (31), perante o Petrolina, também em casa.



“Serão jogos atrás de jogos e precisaremos de todos do grupo. Com a responsabilidade que temos, estamos preparados para enfrentar as duas competições”, apontou.



Veja também

Vôlei Recife Vôlei começa 'Semana Curitiba' de olho na liderança da Superliga B