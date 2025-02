A- A+

Futebol Marquinhos não prevê volta de Paulo Sérgio no Clássico dos Clássicos Atacante está se recuperando de uma lesão grau dois na coxa e não tem presença confirmada para o duelo diante do Sport, sábado, pelo Campeonato Pernambucano

O próximo compromisso do Náutico será quarta (12), às 21h30, contra a Juazeirense, pela terceira rodada do Grupo B da Copa do Nordeste. Porém, já tem torcedor pensando no duelo seguinte, sábado (15), diante do Sport, na Ilha do Retiro, pelo Clássico dos Clássicos válido pelo Campeonato Pernambucano. Embate que poderia marcar a volta do atacante Paulo Sérgio, que se recupera de lesão. O técnico Marquinhos Santos, porém, prevê que o regresso perante o Leão tem poucas chances de ocorrer.

Possibilidades

“Paulo está trabalhando intensamente, fazendo tratamento diariamente. Tem se entregado muito na parte de fisioterapia. Temos estudado dia após dia as melhorias dele, de Luiz Paulo, das outras opções também. São peças que vamos ganhar para os próximos jogos e espero que possamos contar com o Paulo em breve, mas acredito que seja difícil para o jogo com o Sport ainda”, afirmou.

O centroavante teve uma lesão de grau 2 no adutor da coxa direita e desfalcou o Náutico nos jogos contra Retrô, Confiança e Afogados. Paulo Sérgio tem três gols marcados em três partidas pelo Timbu em 2025.

A lesão de Paulo ampliou a lista de problemas físicos de atletas do Náutico na temporada. Além dele, Marquinhos perdeu a oportunidade de escalar nos últimos jogos os laterais Arnaldo e Luiz Paulo, os zagueiros Rayan e Fágner Alemão, além do meia Renato Alves. Cenário que também aumentou a cobrança no clube por reforços.

“Sempre falo que não existe grupo fechado. Existem oportunidades de mercado e estamos atentos. Temos um grupo que tem se entregado, tem a minha confiança, mas sabemos que ali na frente, quando iniciar a Série C, onde as equipes se reforçam, nosso time também vai buscar opções. Vamos continuar o trabalho. Confio no grupo, mas, claro, que contratações pontuais serão feitas. Esse grupo tem meu respeito e confiança para as competições que estamos disputando no momento”, frisou.

