Paulo Sérgio defende Weverton como titular da seleção na Copa: "Alisson não faz milagre"
Ex-atacante, que foi campeão com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994, não vê Alisson em um bom momento
Campeão com a seleção brasileira na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, o ex-atacante Paulo Sérgio defendeu a presença do goleiro Weverton como titular do Brasil no Mundial disputado nos Estados Unidos, no México e no Canadá.
Atualmente no Grêmio, Weverton foi uma das surpresas na convocação do treinador italiano Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo. A tendência é que Alisson seja o titular do Brasil, pelo menos no início da competição.
Paulo Sérgio, porém, não vê o arqueiro do Liverpool em um bom momento. Para o ex-jogador, Alisson "não faz milagres" para ajudar a seleção brasileira.
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"Eu já nem colocava o Alisson, eu colocava o Weverton. Porque se é por experiência, para trazer inovação, algo diferente, o Weverton hoje é um goleiro de milagres", opinou Paulo Sérgio durante a live diária "Seleção Estadão".
"Ele (Weverton) pode jogar e pode fazer um milagre. O Alisson não faz. Infelizmente, é um outro Alisson que nós estamos vendo ai disputando a terceira Copa do Mundo", complementou.
O Brasil estreia na Copa do Mundo no sábado, 13, às 19 horas (de Brasília), contra o Marrocos, em Nova Jersey. O Grupo C do Mundial ainda conta com Haiti e Escócia.
A live "Seleção Estadão" acontece ao vivo, todos os dias, às 10h (de Brasília) no YouTube, no site do Estadão e nos perfis do jornal nas redes sociais.