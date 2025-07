A- A+

Futebol Paulo Sérgio é punido no STJD e desfalca o Náutico diante do Retrô Atacante foi expulso diante do Brusque e pegou dois jogos de suspensão, mas já cumpriu um dos duelos

O atacante Paulo Sérgio desfalcará o Náutico na partida deste domingo (3), contra o Retrô, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com dois jogos de suspensão por conta da expulsão perante o Brusque, pela quarta rodada. O centroavante já cumpriu uma partida automática.

Artilheiro da temporada, com seis gols, Paulo Sérgio deve ser substituído por Bruno Mezenga no ataque. Além do desfalque do centroavante, o Timbu também está atento ao risco de perder mais peças no futuro.

Pendurados

O Náutico tem mais do que um time completo de atletas pendurados para encarar o Retrô. Ao todo, 13 chegam ao confronto com dois cartões amarelos e, se foram advertidos mais uma vez, não estarão em campo no duelo posterior, perante o Londrina, dia 10 de agosto, no Vitorino Dias.

Na defesa, são sete jogadores pendurados. A começar pelos dois goleiros, Muriel e Wellerson. Na lateral, Igor Fernandes é quem corre risco de ficar suspenso. Na zaga, a dupla titular (Carlinhos e Mateus Silva) já tem dois cartões, assim como Rayan e João Maistro.

Os volantes Auremir, Wenderson e Marco Antônio também podem desfalcar o Náutico na próxima rodada se tomarem cartão. Apenas o último é titular no setor, mas o primeiro, por exemplo, foi o substituto de Igor Pereira diante do Guarani. Justamente porque o outro marcador estava suspenso.

Na frente, os atacantes Paulo Sérgio, Vinícius e Bruno Mezenga estão pendurados. Os dois primeiros são titulares no setor que ainda conta com Lucas Cardoso e Hélio Borges. Esse último, aliás, não jogou perante o Guarani por conta de suspensão e foi substituído por Kelvin.

Como já foi citado, tanto Igor Pereira como Hélio Borges retornam ao time após cumprirem suspensão. Assim como o técnico Hélio dos Anjos. Em Campinas, quem comandou o Timbu foi Guilherme dos Anjos.

O Náutico é o atual quarto colocado da Série C, com 23 pontos. O Retrô é o 19º, com 13. O jogo mais recente entre os pernambucanos foi nas quartas de final do Campeonato Pernambucano, com empate em 0x0 nos Aflitos e vitória da Fênix por 5x3 nas penalidades.

Salto

Em caso de vitória, o Náutico pode pular até para a terceira colocação da Série C. Para isso, o clube terá de secar o Londrina, que ocupa o posto, com 26 pontos. Os paranaenses pegam o Ituano, no Novelli Júnior. Os pernambucanos também terão de tirar a diferença de dois gols de saldo para o adversário.

O Náutico não terá como passar a Ponte Preta, que também tem 26 pontos, mas está em segundo, por conta do critério de vitórias. O Timbu iria para sete, mas a Macaca tem oito. A equipe fará no fim de semana o derby campineiro diante do Guarani, no Moisés Lucarelli.

Veja também