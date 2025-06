A- A+

Futebol Náutico: Paulo Sérgio e mais três jogadores podem retornar diante da Tombense Atacante, em recuperação de lesão na coxa, deve iniciar processo de transição física no sábado para voltar a ficar à disposição do técnico Hélio dos Anjos

O Náutico terá uma longa pausa até o próximo compromisso na Série C do Campeonato Brasileiro, domingo (29), às 19h, contra a Tombense, em Minas Gerais, pela décima rodada da competição. Tempo que pode ajudar o Timbu a contar com quatro peças do time titular.





Ataque

A maior expectativa gira em torno do centroavante Paulo Sérgio. Sem entrar em campo desde o dia 4 de maio, no empate em 0x0 com o Brusque - jogo em que foi expulso -, o atleta também está em fase final de recuperação de uma lesão muscular e pode regressar ao time. O titular na ausência do camisa 9 tem sido Bruno Mezenga.

“Paulo vinha progredindo bem no protocolo de reabilitação, mas, na transição, apresentou sintomas no mesmo local. Realizamos exames que mostraram a reagudização da lesão. Por esse motivo, nós retardamos o retorno do atleta (que seria na semana passada) e estamos fazendo trabalhos específicos na fisioterapia. O atleta está bem empenhado na reabilitação. Se não houver intercorrência no processo, sábado ele inicia a transição física”, declarou o médico do Náutico, Felipe Fragoso.

Após cumprir suspensão automática diante do Maringá, o volante Auremir fica à disposição do time. A dúvida é se ele será titular ou se o treinador vai manter Igor Pereira na posição. Na lateral direita, Arnaldo desfalcou a equipe nos dois jogos passados por conta de uma contusão de grau dois na coxa esquerda. Com o retorno dele, o atleta pode ficar com a vaga de Marcos Ytalo.

Em fase final de recuperação muscular de uma lesão na coxa sofrida em maio, o zagueiro João Maistro também pode ficar à disposição. O jogador, inclusive, poderia ser uma opção para suprir a ausência de outro defensor, Carlinhos, que não viaja para Tombos com a delegação por conta da suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

“João Maistro vem progredindo bem no protocolo de reabilitação, já está na transição, sem sintomas e em breve será reintegrado ao grupo”, informou Fragoso.

Em contrapartida, o meia Renato Alves, também em recuperação de lesão na coxa, está evoluindo de forma mais lenta e passará por um trabalho específico de fortalecimento muscular na academia, ainda sem data para retornar ao time.

Classificação

O Náutico é o nono colocado da Série C, com 12 pontos. A Tombense está em 13º, com 11. As equipes já se enfrentaram três vezes na história, com dois empates e um triunfo do Timbu. O jogo mais recente em Tombos foi pela edição do ano passado da terceira divisão, com um empate em 0x0.

Veja também