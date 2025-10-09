A- A+

Futebol Paulo Sérgio parabeniza torcida do Náutico por lotação dos Aflitos e prega confiança em acesso Atacante destacou que Timbu precisa vencer o Brusque antes de pensar no confronto entre Ponte Preta e Guarani, pelo outro jogo do quadrangular da Série C

O elenco do Náutico não terá como reclamar de falta de apoio nas arquibancadas para o jogo contra o Brusque, nos Aflitos, pela rodada final do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. Todos os ingressos foram vendidos de forma antecipada, com promessa de casa cheia na partida que vale o acesso à Série B.





“Estaremos jogando em casa, com o caldeirão dos Aflitos. Quero parabenizar nosso torcedor que, em poucas horas, esgotou os ingressos. Temos de ter atitude, personalidade para fazer um grande jogo. De nada adianta se não fizermos a nossa parte. São 100 minutos para conquistar a vitória, fazendo o maior número possível de gols”, afirmou o atacante Paulo Sérgio.

Para subir de divisão, o Náutico não depende de si. Além de vencer o Brusque, o Timbu precisa torcer para a Ponte Preta vencer o Guarani, no Moisés Lucarelli. O Timbu, com cinco pontos, iria para oito, enquanto o Guarani, atualmente em segundo, estacionaria nos sete pontos.

O Brusque, em terceiro, com seis pontos, ainda tem chances de acesso. “O adversário deve chegar aqui respeitando muito a gente, assim como os demais. É preciso ter inteligência. Peço também paciência ao torcedor porque a vitória não virá de qualquer jeito. Estamos confiantes em conquistar uma grande vitória, torcendo também pelo outro resultado que a gente precisa”, reforçou o centroavante.

“Acredito que o Brusque vem com a proposta de esperar a gente e talvez se lance mais depois. Sabemos que somos fortes em casa, que procuramos pressionar o adversário. Precisamos ter atenção, mas, por sermos o Náutico, temos de entrar com tudo, com personalidade”, completou.

