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Futebol Paulo Sérgio pode pintar entre os titulares do Náutico diante do Cuiabá Atacante pode ser acionado na vaga de Derek, que deixou o jogo passado contra o Operário-PR com dores musculares

O Náutico pode ter uma mudança de centroavantes para a partida contra o Cuiabá, sexta-feira (22), no Esporte da Sorte Aflitos, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Com dores na coxa, Derek deve ser vetado do duelo, dando espaço para Paulo Sérgio.

Questionado sobre o cenário, o técnico Hélio dos Anjos optou por não confirmar a mudança. “Qualquer situação que se fale de Derek, eu vou pedir desculpas porque não vou tocar no assunto. Independentemente de ele jogar ou não, nós estaremos muito fortes. Esses dois jogos fora de casa nos deram muita coisa além dos quatro pontos. Deram vida para muitos jogadores. Derek já estava machucado quando fez o gol (contra o Operário-PR), mas é um jogador que tem sido muito importante, que ataca a linha e mereceu aquele gol”, iniciou, elogiando também Paulo Sérgio.

“Foi muito bom novamente Paulo reviver seus bons momentos, mas não se revive com lance isolado. O comportamento físico do Paulo no jogo é o que eu e o futebol moderno exigimos. Centroavante bom é o que corre e faz gol. A performance do Paulo teve a maior intensidade desde janeiro. Aqui se disputa, tem exigência. Aquele gol do Paulo foi um trabalho específico desenvolvido pelo Robinho (auxiliar da comissão técnica)”, completou.

O Náutico é o vice-líder da Série B, com 16 pontos. O Cuiabá é o 16º, com 10. Mesmo vivendo momentos diferentes, o treinador alvirrubro pregou respeito ao adversário.

“Cuiabá tem tradição, é um time que vem dificultando ao máximo os adversários na parte defensiva.Tem um conjunto experiente e o Eduardo Barros (técnico) é inteligente, tem uma linha de trabalho positiva. Esperamos jogar o que estamos jogando para conseguir o resultado”, apontou.

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