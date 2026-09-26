A- A+

Futebol Paulo Sérgio revela bastidores e crise com Hélio e Guilherme dos Anjos após vitória do Náutico Atacante voltou aos gramados neste sábado (26) em clássico contra o Sport após mais de quatro meses fora

O clima entre o atacante Paulo Sérgio e os ex-treinadores Hélio e Guilherme dos Anjos no Náutico não era dos melhores. Foi o que revelou o jogador em entrevista à TV Globo após a vitória por 3 a 1 no clássico contra o Sport neste sábado (26).



Sem citar o nome da antiga comissão técnica, o camisa 9 revelou questões dos bastidores durante o período em que ficou afastado dos gramados em meio a desentendimentos com os técnicos.



"Chegou um momento em que eu falei: 'Cara, será que estão querendo me sacanear?' Foi o que eu pensei, entendeu? Mas já passou", disse.

Paulo Sérgio não entrava em campo pelo Timbu desde o último Clássico dos Clássicos em maio e passou mais de quatro meses lidando com lesões na coxa e na panturrilha.



Segundo o atacante, ele chegou a ser forçado a voltar a jogar sem se considerar apto, o que teria atrapalhado o seu retorno aos gramados.



"Só eu e quem é mais próximo de mim sabemos o que eu passei durante esse período. Sou um cara que sempre trabalhou muito na minha vida. Sempre conquistei tudo com muito suor, muita luta e muita fé em Deus. Em determinado momento, o torcedor que está de fora não entende. Ele acha que o cara está se machucando porque quer e não é isso. Nunca é isso, nunca foi isso", declarou Paulo Sérgio.

O atleta ainda citou que jogou sem condições físicas em duas ocasiões, mas os ex-técnicos teriam o forçado a entrar em campo.

"Tiveram duas situações que aconteceram comigo em que eu não estava preparado para voltar, mas me forçaram a voltar. Só que isso nunca saiu na imprensa. Eu falava que ainda não estava no tempo certo, não estava no momento correto. E isso nem é culpa do departamento médico daqui, porque eles recebiam ordens", falou.



Paulo Sérgio exaltou a sua volta ao campo e agradeceu o carinho da torcida, que fez bastante festa quando ele foi acionado na metade do segundo tempo no lugar de Júnior Todinho.

"O importante é estar de volta. Quero parabenizar todo o nosso torcedor, inclusive aqueles que sempre me mandaram mensagens e estiveram do meu lado. Esse carinho da parte deles realmente fez muita diferença", afirmou o camisa 9.



Novo astral e provocação

Conhecido pela personalidade forte e ácida, Paulo Sérgio também aproveitou para alfinetar o rival Sport e valorizar o triunfo conquistado pelo Náutico.



"Uma vitória desse tamanho contra as 'Cachorras de Peruca', que é uma coisa do tamanho de outro mundo e dentro da nossa casa. A chave já virou", provocou.



O jogador ainda aproveitou para falar sobre a chegada do técnico Bruno Pivetti, anunciado na última sexta-feira (25) e que fez a sua estreia no comando dos alvirrubros.



"O professor chegou, o astral mudou, então, vida que segue feliz", completou irônico fazendo referência à uma frase que Hélio dos Anjos costuma usar em seus discursos.

Veja também