Futebol Paulo Sérgio se reapresenta no Náutico e inicia pré-temporada Atacante ficou fora dos primeiros dois dias de trabalho, mas marcou presença nesta quarta-feira (17) no Centro de Treinamento Wilson Campos

Após ficar fora dos primeiros dois dias de trabalho da pré-temporada do Náutico, o atacante Paulo Sérgio se reapresentou no clube e participou das atividades desta quarta-feira (17), no Centro de Treinamento Wilson Campos.





O jogador comunicou ao clube que o atraso seria por conta de uma apresentação da filha, no Rio de Janeiro. Sobre o assunto, o técnico Hélio dos Anjos não escondeu a insatisfação com a demora na reapresentação.



"Foram 40 dias de férias. Todos tranquilos. Eu tenho que ter a minha responsabilidade de estar no local certo, na hora certa, afinal de contas eu sou empregado, sou funcionário. Eu não gosto disso e externo isso o tempo todo dentro do meu trabalho. Sou realmente contrário a atraso em qualquer circunstância. Pode ser de um minuto, de dois minutos, de cinco minutos, de um dia. Eu não gosto”, afirmou o técnico.

O atacante Samuel Otusanya, porém, ainda não retornou aos trabalhos. A expectativa é que até o final da semana o jogador recomece os treinamentos no clube.

