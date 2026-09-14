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Futebol Paulo Sérgio segue fora contra o Operário; Danielzinho será relacionado Reforço vindo do Ypiranga-RS será relacionado para o confronto, mas centroavante não estará à disposição para o duelo pela Série B

Ainda não será desta vez que o atacante Paulo Sérgio retornará aos gramados. Sem jogar desde o dia 30 de maio, na derrota do Náutico por 2x0 para o Sport, na Ilha do Retiro, pela Série B do Campeonato Brasileiro, por conta de lesões musculares, o atleta não está na intensidade desejada pela comissão técnica para ficar à disposição para o jogo de terça-feira (15), contra o Operário-PR, no Esportes da Sorte Aflitos.

“Paulo Sérgio, mesmo saindo da transição na sexta-feira passada, ficou praticamente 90 dias no departamento médico. Ele performou bem nos últimos 10 dias, mas não muito em alta intensidade. A gente precisa ter uma certa atenção com esse retorno, até para não ocorrer o que já ocorreu inúmeras vezes, que é bater e voltar”, explicou o treinador Guilherme dos Anjos.

Em compensação, o Náutico pode ter a estreia de Danielzinho. O jogador se recuperou de uma lesão no quinto metatarso do pé esquerdo, sofrida ainda enquanto jogava no Ypiranga, e será relacionado.

Análise

Contra o Operário-PR, o Náutico tentará se recuperar do tropeço passado por 2x1, diante do América-MG, para abrir vantagem das equipes que estão abaixo na tabela de classificação, assim como se aproximar do G6. O Timbu é o 12º colocado da Série B, com 37 pontos.

“Vamos enfrentar um adversário que vem em um momento bom em função da colocação. Passou por uma sequência, mas conseguiu modificar isso na última partida (após vitória por 3x0 contra o CRB). O Operário vem com uma boa condição de jogo fora de casa e não tenho dúvidas que será um confronto positivo na questão ofensiva por serem duas equipes que gostam de jogar, com características diferentes. A gente com mais posse e eles com mais força, com qualidade técnica interessante”, analisou Guilherme.

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