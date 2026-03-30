Paulo Sérgio vira baixa no Náutico contra Atlético-GO

A- A+

O atacante Paulo Sérgio será desfalque no Náutico pelo segundo jogo seguido nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Desta vez, o camisa 9 está fora do confronto contra o Atlético-GO, agendado para esta quarta-feira (1º), no Antônio Accioly, às 19h, devido a um edema ósseo no tornozelo diagnosticado na última semana.

A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Clauber Santana e confirmada pela reportagem na noite desta segunda-feira (30). O centroavante está sob observação do departamento médico alvirrubro e pode reforçar o clube no próximo sábado (4), quando o Náutico encara a Ponte Preta, no Estádio Esportes da Sorte Aflitos.

No jogo de estreia do Náutico, diante do Criciúma, na casa alvirrubra, Paulo Sérgio foi baixa no Timbu por causa de problema fora das quatro linhas. Na oportunidade, o empresário do atacante pediu um reajuste salarial para o camisa 9, causando um desconforto na relação com os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos. À época, uma ida do centroavante para o Cuiabá também vinha sendo negociada.

Sem Paulo Sérgio para o compromisso desta quarta, a tendência é que Vinícius seja deslocado para atuar como homem de referência no setor ofensivo novamente. Recém-contratado, Derek seria o substituto natural para a função. Porém, por ter vínculo com o Atlético-GO, o jogador só deve estrear com a camisa do time pernambucano na próxima rodada.

Veja também