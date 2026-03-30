Paulo Sérgio vira baixa no Náutico contra Atlético-GO
Por lesão, camisa 9 não viaja com delegação para Goiânia, para jogo desta quarta-feira (1º)
O atacante Paulo Sérgio será desfalque no Náutico pelo segundo jogo seguido nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Desta vez, o camisa 9 está fora do confronto contra o Atlético-GO, agendado para esta quarta-feira (1º), no Antônio Accioly, às 19h, devido a um edema ósseo no tornozelo diagnosticado na última semana.
A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Clauber Santana e confirmada pela reportagem na noite desta segunda-feira (30). O centroavante está sob observação do departamento médico alvirrubro e pode reforçar o clube no próximo sábado (4), quando o Náutico encara a Ponte Preta, no Estádio Esportes da Sorte Aflitos.
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No jogo de estreia do Náutico, diante do Criciúma, na casa alvirrubra, Paulo Sérgio foi baixa no Timbu por causa de problema fora das quatro linhas. Na oportunidade, o empresário do atacante pediu um reajuste salarial para o camisa 9, causando um desconforto na relação com os técnicos Hélio e Guilherme dos Anjos. À época, uma ida do centroavante para o Cuiabá também vinha sendo negociada.
Sem Paulo Sérgio para o compromisso desta quarta, a tendência é que Vinícius seja deslocado para atuar como homem de referência no setor ofensivo novamente. Recém-contratado, Derek seria o substituto natural para a função. Porém, por ter vínculo com o Atlético-GO, o jogador só deve estrear com a camisa do time pernambucano na próxima rodada.