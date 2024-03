A- A+

Náutico Paulo Sérgio volta a fazer gesto obsceno e será desfalque do Náutico no primeiro jogo da final O centroavante alvirrubro teve a atitude na comemoração da classificação alvirrubra diante do Retrô

Ainda na euforia pela classificação contra o Retrô neste domingo (17), o Náutico já tem um motivo para lamentar pensando na final. O atacante Paulo Sérgio foi expulso após revisão do VAR ao repetir os gestos obscenos relacionados a uma torcida organizada na comemoração da classificação.

Pelo cartão vermelho recebido, o camisa nove alvirrubro vai desfalcar o Timbu no jogo de ida da final diante do Sport. O confronto está marcado para o dia 30 de março.

Gilberto Castro Júnior era o juiz principal no comando do VAR na Arena de Pernambuco que solicitou a revisão do lance.





Reincidente

A expulsão de Paulo Sérgio não foi novidade. O atacante recebeu o cartão vermelho pelo mesmo motivo no jogo contra o Afogados, pelas quartas de final.

A diferença no jogo deste domingo (18) foi que a expulsão aconteceu após o apito final. Paulo Sérgio estava comemorando a classificação alvirrubra quando fez o gesto e foi expulso.





