A- A+

Futebol Paulo Sérgio x Gustavo Coutinho: duelo de centroavantes marca o Clássico dos Clássicos Artilheiros de Náutico e Sport estarão frente a frente nos embates que valem o título do Campeonato Pernambucano

Não existe time campeão sem marcar gols - nem que para isso seja preciso apelar para as disputas por pênaltis. O principal lance do futebol é o que separa frustração da euforia, vencedores de perdedores. Finalistas do Campeonato Pernambucano 2026, Náutico e Sport possuem dois camisas 9 que sabem bem da responsabilidade que carregam. Ainda mais em confrontos valendo título.



Artilheiro do Campeonato Pernambucano, com sete gols, Paulo Sérgio é o principal nome do Náutico em 2026. Do outro lado, Gustavo Coutinho, com três bolas na rede, é o goleador do Leão no torneio e, mesmo com estatística inferior ao do rival, é nome que atrai preocupação dos defensores.



No lado alvirrubro, Paulo Sérgio, embora com perfil provocador dentro de campo, preferiu assumir uma postura mais comedida.

"Fizemos uma excelente primeira fase e os números mostram isso, mas sabemos que ainda não conquistamos nada. Seguimos com humildade, foco e muito trabalho para buscar um bom resultado neste primeiro jogo da final. Estou muito feliz com o que estamos construindo. Estamos trabalhando duro, pagando o preço diariamente para dar alegria ao nosso torcedor", afirmou o centroavante. Ao todo, pelo Náutico, o jogador já tem 31 gols em 57 jogos

Campeão pernambucano em 2024 e presente no início da campanha do título da temporada passada, antes de ser emprestado para o Coritiba, Gustavo Coutinho mira mais uma taça com a camisa rubro-negra. Na semifinal contra o Retrô, o camisa 9 passou em branco, mas já balançou as redes em clássico nesta temporada: na vitória por 2x1 sobre o Santa Cruz, na última rodada da primeira fase.

Diferente de Paulo, Coutinho nunca foi unanimidade entre os rubro-negros. Desde que desembarcou na Ilha em 2022, ainda por empréstimo junto ao Fortaleza, o atacante já entrou em campo com a camisa do Sport 87 vezes, ajudando com 23 gols e seis assistências.

"Por se tratar de uma final, por ser um clássico, um jogo que é decidido nos detalhes, temos que entrar com mais ímpeto, mais vontade. Temos que estar focados para explorar os pontos negativos que eles tiverem e tentar neutralizar os pontos positivos do Náutico".

Veja também