Futebol Paulo Sérgio x Gustavo Coutinho: os caras que podem decidir o Clássico dos Clássicos Centroavantes carregam a esperança de gols da torcida no confronto que vale o título do Campeonato Pernambucano

O Náutico precisa fazer gols para sonhar com o título do Campeonato Pernambucano. Ao Sport, basta evitá-los para ser campeão, mas é sempre importante tentar ampliar a “gordura” e evitar ser surpreendido. As necessidades são distintas, mas as apostas em quem pode decidir o Clássico dos Clássicos deste sábado (6), entre Leão e Timbu, na Arena de Pernambuco, são semelhantes na posição, a de centroavante. No lado rubro-negro, Gustavo Coutinho, o homem do “12/8” tem a frieza de quem sabe balançar as redes. Para os alvirrubros, Paulo Sérgio, o 9 que alia experiência e certa “rebeldia” nas comemorações, pode ser o trunfo para uma virada histórica.

É incerto dizer o que pesa mais ao Náutico: a ausência ou a presença de Paulo Sérgio. No primeiro caso, o impacto é negativo. O Timbu ficou sem o centroavante em dois momentos decisivos do Estadual, nos jogos de ida da semifinal e final. Ambos devido às comemorações em que o atleta fez sinal de uma uniformizada alvirrubra, com gestos considerados obscenos.

Contra o Retrô, o Náutico sofreu para ganhar por 1x0. Perante o Sport, foi derrotado por 2x0. Nos dois casos, ainda que com resultados diferentes, ficou claro como a equipe sofreu para concluir jogadas em gol.

Com Paulo Sérgio, o Náutico ganha em presença de área. O centroavante já foi decisivo no Clássico das Emoções contra o Santa Cruz, no Arruda, na primeira fase do Estadual. Tem três gols na competição. Ainda não balançou as redes perante o Sport.

"Paulo é uma referência. Jogador que dá muita tranquilidade ali na frente. Sabemos do seu poder ofensivo e vai nos ajudar muito na volta", afirmou o lateral-esquerdo Luiz Paulo.

No Sport, depois de uma passagem abaixo da média em 2022, com dois gols em 16 jogos, Gustavo Coutinho retornou em 2024 com a missão de ser o cara do ataque rubro-negro. Missão que vem sendo cumprida até o momento. Dos 40 gols do Leão no ano, o centroavante participou ativamente de 11, contribuindo com nove bolas na rede e duas assistências em 20 aparições.

Artilheiro do clube em 2024, o camisa 9 viveu sua pior fase pelo clube recentemente. Chegou a ficar seis jogos consecutivos sem balançar as redes. Jejum que acabou perante a Juazeirense, pela Copa do Nordeste. Aliás, depois de marcar contra os baianos, Coutinho voltou a fazer a alegria da torcida exatamente contra o adversário deste sábado. No primeiro jogo da final, foi dele o segundo gol do Sport na vitória por 2x0, nos Aflitos, semana passada. Tento que deixou a equipe da Ilha do Retiro com uma vantagem confortável na decisão.

Com o faro de gol apurado, Coutinho chegou a receber, recentemente, elogios de Zé Roberto, concorrente por uma vaga no ataque. "Ele é um cara inteligente, que atrai a marcação do zagueiro. É um cara que mesmo quando não faz gol, ajuda muito na frente, marcando e lutando. É a essência do nosso time. Ele vai nos ajudar bastante, sabe fazer gol, foi o artilheiro da última Série B", salientou o camisa 99.

