Futebol Paulo Sérgio celebra volta aos gramados e vê Náutico focado em se manter no G8 Atacante se recuperou de lesão e entrou em campo no empate em 0x0 do Timbu com o Floresta, pela Série C do Campeonato Brasileiro

Recuperado de uma lesão muscular na coxa que o deixou fora dos gramados por dois meses, o atacante Paulo Sérgio voltou a jogar no último fim de semana, no empate em 0x0 do Náutico diante do Floresta, nos Aflitos, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem a vitória, o atleta destacou a importância do retorno e projetou o crescimento dele e do time para a reta final da competição.

“Foram dias realmente difíceis. Nenhum jogador quer se lesionar. A gente tentou até adiantar um pouquinho, mas não foi possível. Com todo protocolo bem feito, conversando em todos os setores, vimos que o melhor era segurar um pouco mais para poder ter esse retorno. Eu voltei me sentindo bem em relação à lesão”, explicou o atleta, que foi acionado no decorrer da partida.

“Por mais que tenham sido poucos minutos, mas estava dentro do combinado. Eu me senti bem, muito feliz mentalmente, porque não é fácil você ficar um período fora e poder voltar em uma circunstância daquela, tendo um jogo difícil, que você acaba se desgastando mais”, apontou.

Ainda segundo o atacante, a próxima meta é melhorar o condicionamento físico para, quem sabe, voltar a ocupar a titularidade no ataque. “Agora é continuar trabalhando porque preciso realmente adquirir essa forma física o quanto antes, mas isso é só treinando e jogando. Não temos muito tempo para isso. Temos de conseguir os resultados positivos para a gente se manter dentro do G8 e depois falar de outras coisas mais à frente”, declarou.

Figueirense

No próximo domingo, o Náutico enfrenta o Figueirense, no Orlando Scarpelli, pela 12ª rodada da Série C. O Timbu está na sexta posição, com 16 pontos. O Figueira é o 13º, com 13.

“O professor (Hélio dos Anjos) é muito inteligente, junto com a comissão técnica dele. Vamos ver os pontos fortes e fracos da equipe adversária. Todos os jogos são difíceis nessa competição. O Figueirense não vinha tão bem, mas deu uma recuperada com os dois últimos resultados, tendo um empate e uma vitória fora de casa”, apontou o centroavante.

“Vai ser um grande jogo, em um campo muito bom. Tanto em casa quanto fora, a gente sempre sai para vencer. Então, acho que vai ser um um duelo muito estudado e a gente espera sair melhor para trazer de lá os três pontos. Sabemos que tem de ter intensidade, ainda mais nessa competição. O Náutico é muito forte. A gente sabe das nossas responsabilidades, do peso da camisa que a gente carrega”, completou.

