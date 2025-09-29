A- A+

Luto Paulo Soares iniciou trajetória no jornalismo como narrador aos 15 anos; conheça Apresentador do SportsCenter, da ESPN, faleceu nesta segunda-feira, em São Paulo

Morreu, nesta segunda-feira, um dos ícones do jornalismo esportivo brasileiro. Paulo Soares, conhecido como Amigão, ficou famoso por apresentar o SportsCenter, da ESPN, ao lado de Antero Greco, mas começou sua carreira profissional muito jovem, aos 15 anos, na Rádio Clube de Araras, como narrador.

Paulo Soares construiu uma trajetória sólida no jornalismo esportivo brasileiro. O apresentador iniciou a carreira, em fevereiro de 1978, aos 15 anos, na Rádio Clube de Araras, no interior de São Paulo, mas como narrador.

A partir dali, passou por emissoras como Record, Globo, Bandeirantes, Gazeta e ESPN, se tornando uma das vozes mais reconhecidas do rádio esportivo.

A transição para a televisão aconteceu em 1983, com a estreia na TV Gazeta. Depois, vieram passagens pela Record, onde ganhou o apelido de Amigão, e Cultura, até chegar, em 1994, à TVA Esportes, projeto que daria origem à ESPN Brasil no ano seguinte. Desde então, fez história na emissora. Entre 1998 e 2003, ele conciliou seu trabalho na ESPN com o SBT.

Na ESPN, ele se destacou como apresentador. Por anos, Paulo Soares foi o responsável por comandar o Linha de Passe, mas ganhou notoriedade quando assumiu, ao lado de Antero Greco, o programa SportsCenter, desde os Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000. A parceria consolidou o jornalista como uma das figuras mais queridas da TV esportiva brasileira.

O apresentador era conhecido pelo carisma, bom humor e pela forma leve com que conduzia as notícias esportivas durante o SportsCenter, da ESPN. Ao lado de Antero Greco, ele formou uma das duplas mais queridas da televisão esportiva brasileira.

