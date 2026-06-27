A- A+

Série C Paysandu x Santa Cruz: saiba onde assistir e confira prováveis escalações Tricolor pode entrar no G8 da competição em caso de vitória

O Santa Cruz segue na sua saga de tentar entrar no G8 da Série C, algo que o Tricolor está há algumas rodadas tentando fazer virar realidade. Para que finalmente entre no grupo dos oito times que avançam à segunda fase, porém, o time pernambucano terá de quebrar o tabu de nunca ter vencido o Paysandu em Belém, já neste sábado (27), às 17h, na Curuzu.

Antes de iniciar a 12ª rodada, o Santa Cruz ocupa a nona posição com 15 pontos, enquanto o Papão é o terceiro colocado com 20. Servindo de esperança para a Cobra Coral sair com um bom resultado, o time tem a quinta melhor campanha como visitante e ainda não perdeu fora desde a chegada do treinador Cristian de Souza.

Apesar do bom retrospecto do adversário, o último jogo como mandante do Paysandu, derrota por 2x1 contra a Inter de Limeira, deixou uma boa esperança e o exemplo para o Santa Cruz sair com um bom resultado. O defensor Eurico, que deve seguir fazendo a lateral-direita, reconheceu a dificuldade, mas projeta um bom resultado.

“A gente vem trabalhando bastante durante a semana para chegar lá e fazer um bom jogo. Sabemos da dificuldade que é, que o adversário que está no topo da tabela, mas é onde a gente também quer entrar de vez. Então, a gente tem que ir muito concentrado, equilibrado e focado para conseguir fazer um bom jogo lá e sair pontuando”, analisou o defensor do Santa Cruz.

Mudanças

O Tricolor terá duas mudanças obrigatórias para o jogo contra o Paysandu. Suspensos, William Alves e Alex Ruan devem dar lugar para Matheus Vinícius e Zé Mário, respectivamente. Renato é outra ausência por suspensão, devido o cartão vermelho recebido no último jogo.

Outra possível mudança pode ocorrer no gol. Thiago Coelho falhou nas duas últimas partidas que realizou, sendo expulso no empate contra a Ferroviária por 1x1 e na derrota por 1x0 contra o Ypiranga-RS, na Arena de Pernambuco, muitos entendem que o lance do gol gaúcho era defensável e culpam o goleiro. Dessa maneira, Gabriel Souza pode estar perto de receber nova oportunidade.

Aproximando-se da reta final da primeira fase da Série C, o Santa entende que os erros precisam ficar para trás para poder sair de Belém com os três pontos na bagagem.

“Para esse jogo a gente vai precisa estar mais antenado ainda, muito mais concentrado do que a gente jogou em casa, porque a gente precisa dessa vitória. Então, a gente tem que ir para lá com o foco total, buscar os três pontos de tempo todo, mas respeitando o adversário”, disse Eurico.



Ficha Técnica

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Bruno Bispo e Bonifazi; Tiago índio, Pedro Henrique e Marcinho; Kleiton, Juninho e ítalo Carvalho. Técnico: Júnior Rocha.

Santa Cruz: Thiago Coelho (Gabriel Souza); Eurico, Edson Miranda, Matheus Vinícius e Zé Mário; Pedro Favela, Fabinho, Ronald, Vitinho e Everaldo; Tiago Marques. Técnico: Cristian de Souza.

Local: Estádio da Curuzu (Belém/PA)

Horário: 17h

Árbitro: João Vitor Gobi (SP)

Assistentes: Luiz Alberto Andrini e Raphael de Albuquerque (ambos SP)

Transmissão: SportyNet e BAND

Veja também