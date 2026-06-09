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COPA DO MUNDO Paz e apenas futebol: o que se espera da Copa do Mundo no fim da contagem regressiva Não há um único dia de paz no período que antecede a competição organizada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá.

A contagem regressiva para a Copa do Mundo está se esgotando. Na próxima quinta-feira (11), México e África do Sul entrarão em campo no Estádio Asteca compartilhando a mesma esperança: que as polêmicas envolvendo o torneio sejam esquecidas assim que a bola rolar.

Pois não há um único dia de paz no período que antecede a competição organizada em conjunto por Estados Unidos, México e Canadá.



Árbitro da Somália afastado

Na segunda-feira (8), a presidente do México, Claudia Sheinbaum, se pronunciou para "garantir a realização da abertura de forma pacífica e tranquila", em meio aos agressivos protestos de um grupo dissidente do sindicato dos professores.

Aproveitando a vitrine da competição mais assistida do mundo, os manifestantes pediram melhores condições de trabalho derrubando estátuas que representam os jogadores da Copa e bloquearam vias do centro da Cidade do México.

Também fora das quatro linhas, a principal polêmica nos Estados Unidos foi o afastamento do árbitro somali Omar Artan do torneio, após ter sua entrada no país negada.

"Ele foi vetado devido a problemas com a verificação de seus antecedentes e teve a entrada no território negada", informou a polícia de fronteiras americana (CBP).

A Somália e seus migrantes nos Estados Unidos estão na mira de Donald Trump, que no final de novembro do ano passado descreveu o país africano como "podre".

Enquanto isso, as seleções estão na fase final de suas preparações.

"Cinco estrelas no peito"

Neymar apresentou "boa evolução" na recuperação da lesão muscular na panturrilha direita, de acordo com a CBF.

Com as atenções voltadas para a estreia no próximo sábado contra o Marrocos, em East Rutherford, Nova Jersey, o Brasil quer provar seu valor aos que questionam a qualidade do elenco montado por Carlo Ancelotti.

"Ninguém tem cinco estrelas no peito. Temos grandes jogadores nos melhores times do mundo. Temos que dar o devido respeito aos nossos jogadores", afirmou o volante Bruno Guimarães.

Com o italiano Carlo Ancelotti como técnico, Brasil quer a sexta estrela e colocar fim a jejum que já dura 24 anos | Foto: Leonardo Muñoz/AFP





"Não estamos 100%"

A campeã Argentina fará seu último amistoso antes do Mundial contra a Islândia nesta terça-feira (9), com o astro Lionel Messi preservado para os jogos importantes.

Além de Messi, vários jogadores importantes estão lidando com problemas físicos, como Leandro Paredes (estiramento muscular), Julián Álvarez (inflamação no tornozelo) e o goleiro Dibu Martínez, que se recupera de uma fratura em um dedo da mão direita.

"Não quero fazer alarde, mas não estamos 100% com muitos jogadores", reconheceu na segunda-feira o técnico Lionel Scaloni.



Olise exibe seu cartão de visita

A França, atual vice-campeã, se despediu de sua torcida com uma vitória convincente por 3 a 1 sobre a Irlanda do Norte, em Lille, apagando a má impressão deixada na quinta-feira passada, com a derrota por 2 a 1 para a Costa do Marfim.

A estrela da noite foi o atacante Michael Olise, autor dos três gols franceses, um inesquecível cartão de visita em sua primeira Copa do Mundo.

Olise, que vem ganhando cada vez mais força na disputa pela próxima Bola de Ouro, coroou sua atuação de gala com um golaço: o atacante do Bayern de Munique fechou o placar com um belo chute colocado de canhota depois de deixar dois marcadores para trás.

Espanha encerra preparação com vitória

A Espanha viajou a Puebla, no México, e venceu o Peru por 3 a 1 no último jogo de sua preparação para o Mundial.

Sem Lamine Yamal, que ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda, Pedri e Ferrán Torres brilharam na vitória da 'Roja'.

"A Espanha tem um trabalho bem definido, consolidado e sólido, construído com consistência. Eles sabem exatamente qual é o time titular, o reserva e suas variações", observou o técnico da seleção peruana, o brasileiro Mano Menezes.

E a seleção holandesa, em tese não muito distante do pelotão de favoritos, continua sem convencer. A vitória suada sobre o Uzbequistão por 2 a 1 na segunda-feira pelo menos serviu para virar a página da derrota para a Argélia por 1 a 0 na semana passada.

Além do desempenho abaixo do esperado, outra má notícia para a equipe foi o corte do lateral-direito Jurriën Timber, que sofreu uma lesão na virilha e foi substituído por Lutsharel Geertruida.

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