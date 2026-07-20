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Polícia PCPE participa da Operação Cartão Vermelho contra a Pirataria na Copa do Mundo Operação resultou no bloqueio de 309 domínios e 109 IPs utilizados na transmissão ilegal de TV e streaming

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio da Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DPCRICI), participou da Operação Cartão Vermelho, uma iniciativa internacional de combate à pirataria digital e física durante a Copa do Mundo da FIFA 2026.

A ação foi coordenada, no Brasil, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi/Senasp/MJSP) e do Laboratório de Operações Cibernéticas (CIBERLAB/CGCIBER), em parceria com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (U.S. Department of Justice – DOJ) e a Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI).

No Brasil, a iniciativa também contou com o apoio da Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (ABTA), da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) e da Agência Nacional do Cinema (ANCINE), que atuaram no bloqueio de sites e domínios responsáveis pela transmissão ilegal de conteúdo protegido por direitos autorais.

A operação atuou no Brasil com foco no ambiente digital e resultou no bloqueio de 309 domínios e 109 IPs utilizados na transmissão ilegal de sinais de TV e streaming.

No Telegram, foram desarticulados 348 canais e grupos dedicados à pirataria, interrompendo o fluxo ilícito para mais de 1,5 milhão de usuários. Por ordem judicial, também foi determinada a desindexação de 309 domínios nos principais mecanismos de busca da internet.

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