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CORRIDA Polícia Civil de Pernambuco realiza 2ª Corrida pelos 209 anos da instituição neste domingo (12) Percurso conta com duas modalidades, de 5 e 10km, e com a participação da Polícia Militar de Pernambuco e do Exército Brasileiro

A Polícia Civil de Pernambuco realiza a 2ª Corrida da instituição, no próximo domingo (12). O evento faz parte das comemorações pelos 209 anos de atuação em defesa da sociedade pernambucana. A largada está marcada para as 5h30, em frente à Delegacia-Geral, localizada na Rua da Aurora, no Centro do Recife.

A corrida contará com percursos de 5 km e 10 km, reunindo não somente o público em geral mas também integrantes das forças de segurança pública e defesa, incluindo a Polícia Civil, a Polícia Militar de Pernambuco e o Exército Brasileiro.

A iniciativa busca incentivar a prática esportiva, promover qualidade de vida e fortalecer a integração entre as instituições e a sociedade. Os três primeiros colocados, nas categorias masculino e feminino, em cada modalidade e distância, serão premiados com troféus.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio da plataforma oficial do evento. A expectativa é reunir atletas e entusiastas da corrida de rua em um momento de celebração, saúde e aproximação entre a Polícia Civil e a população.

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