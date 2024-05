A- A+

famosos Pé no futebol: filho de Madonna tentou ser jogador e fez categoria de base em gigante europeu David Banda participou dos juniores do Benfica durante quatro anos de sua adolescência

O assunto do momento é Madonna. A cantora norte-americana está no Brasil para o maior show da sua carreira, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo sábado (4), e na sua equipe está David Banda, seu filho de 18 anos. Atualmente um dos violonistas do grupo que faz parte da "Celebration Tour", o jovem de origem malawiana já tentou ser jogador de futebol.

Quando tinha 11 anos de idade, David Banda passou a integrar as categorias de base do Benfica, de Portugal, e Madonna acompanhou seu filho em busca do sonho de virar jogador. A cantora se mudou para Lisboa e esteve junto com David. O jovem fez parte da base do Benfica entre os seus 11 e 15 anos de idade.

Naquela oportunidade, Madonna explicou o motivo de ter se mudado dos Estados Unidos para Portugal para realizar o sonho do filho:

"Eu estava desesperada para colocá-lo nas melhores escolinhas, com os melhores treinadores, mas o nível do futebol nos Estados Unidos é muito mais baixo do que no restante do mundo. Eu notava a frustração dele - disse a cantora em entrevista a 'VOGUE', em 2018.

Em 2020, David Bande deixou o Benfica e retornou aos Estados Unidos ao lado de Madonna. Na América, o filho da cantora passou a integrar a academia da Juventus, da Itália, em Los Angeles.

No entanto, o futebol e o sonho de virar jogador ficou no passado de David Banda. Agora, o jovem de 18 anos decidiu se dedicar à música, e nos shows da 'Celebration Tour', turnê de Madonna que desembarcou no Brasil para o show do próximo sábado, David é um dos músicos, sendo parte da equipe de violinistas.

O show da 'Celebration Tour' acontecerá na Praia de Copacabana, no sábado, dia 4 de maio, com o palco na altura do Copacabana Palace. A apresentação da cantora está prevista para começar às 21h45 (horário de Brasília). A expectativa é que o show da rainha do pop reúna mais de 1,5 milhões de pessoas.

