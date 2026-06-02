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FUTEBOL Peça vai a leilão: camisa usada por Pelé na final da Copa de 1958 pode chegar a R$ 30 milhões Peça da conquista do primeiro título mundial do Brasil será exibida em Nova York antes da venda organizada pela Sotheby's

A camisa usada por Pelé na final da Copa do Mundo de 1958, quando o Brasil conquistou seu primeiro título mundial, será exibida ao público em Nova York antes de ir a leilão, anunciou a Sotheby’s nesta terça-feira.

Usada pelo então atacante de 17 anos na vitória por 5 a 2 sobre a Suécia, anfitriã do torneio, a camisa número 10 está avaliada em mais de US$ 6 milhões — cerca de R$ 30 milhões na cotação atual — e pode se tornar uma das peças esportivas mais caras já vendidas.

Pelé marcou dois gols naquela decisão e se tornou o jogador mais jovem a disputar e balançar as redes em uma final de Copa do Mundo.

A Sotheby’s exibirá a peça durante o período da Copa do Mundo de 2026, que será realizada entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

A camisa poderá ser vista a partir de 1º de julho no Breuer Building, nova sede da casa de leilões em Manhattan. Os lances estarão abertos entre 29 de junho e 16 de julho.



Camisa usada por Pelé na final de 1958. Foto: Divulgação / Sotheby's

Peça passou décadas guardada pela família de Dida

Em comunicado, a Sotheby’s informou que Edson Arantes do Nascimento presenteou a camisa da final de 1958 ao companheiro de seleção Dida, nome esportivo de Edvaldo Alves de Santa Rosa.

A família do ex-jogador manteve a peça guardada durante décadas em Maceió, Alagoas. Em 1993, a camisa foi doada a um museu e acabou leiloada em 2004, quando foi adquirida pelo atual proprietário.

O leilão integra o evento "The Beautiful Game" ("O Jogo Bonito"), organizado pela Sotheby’s para reunir itens históricos ligados ao futebol.

Além da camisa de Pelé, a venda incluirá a braçadeira usada por Diego Maradona na partida das quartas de final da Copa de 1986 contra a Inglaterra — marcada pelo gol conhecido como "Mão de Deus" — e peças utilizadas por Lionel Messi em jogos.

Mercado de itens esportivos movimenta cifras recordes

A camisa usada por Maradona naquela partida foi vendida por US$ 9,3 milhões em 2022, estabelecendo então o recorde para um item utilizado em competição esportiva.

Meses depois, o valor foi superado por uma camisa usada por Michael Jordan em sua última temporada pelo Chicago Bulls, arrematada por US$ 10,1 milhões.

Caso alcance a estimativa da Sotheby’s, a camisa de Pelé entrará para o grupo dos itens mais valiosos já comercializados no mercado esportivo internacional.

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