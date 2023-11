A- A+

Pedalada Pedalando Contra as Drogas 2023 reuniu cerca de 2,5 mil ciclistas neste domingo (19) no Recife Passeio reuniu mais de 100 grupos de pedais da RMR

Um mar de bicicletas, movidas pela energia de ciclistas, unidos em defesa da vida, tomou conta das ruas do Recife, nesse domingo, com a mesma mensagem da defesa da vida. Um dos maiores passeios ciclísticos do Recife, o Pedalando Contra as Drogas, fez a sua oitava edição com cerca de 2,5 mil ciclistas. O evento é uma das ações da Associação Oásis da Liberdade (AOL), uma Organização Não Governamental (ONG), que atua no cuidado e na prevenção contra as drogas há 29 anos.

A saída este ano foi em um dos pontos turísticos do Recife, a Rua da Aurora, no berço do Rio Capibaribe. Logo nas primeiras horas do dia, um exército de voluntários ajudou a montar as estruturas com espaços para venda de camisas, um palco e ainda três toldos para um grande café da manhã. Participantes inscritos tiveram acesso ao café da manhã com bolos, pães, frutas, cuscuz e mungunzá.

Os ciclistas também tiveram direito a água mineral e uma estrutura com uma bateria de banheiros, carro de apoio e ambulância no caso de alguma emergência, além de agentes da CTTU e da Polícia Militar. Com tudo preparado, o passeio teve sua largada às 8h30 em direção a Boa Viagem, com ponto de retorno na altura do 2º Jardim.

O percurso de ida e volta totalizou 18 quilômetros. Mas para os ciclistas, já acostumados a vencer distâncias, esse foi um percurso tranquilo. A jornalista Jô Mazarollo, 63 anos, participou do passeio pela segunda vez. “Eu acho que é uma maneira de se ser favorável a essa causa tão importante e, ao mesmo tempo, incentivar as pessoas a se exercitarem. Quem pratica exercícios não vai pensar em usar drogas”, afirmou.

O Pedalando Contra as Drogas é uma das maiores campanhas de orientação e prevenção contra as drogas de forma coletiva e participativa. “Esse tipo de campanha serve de alerta para as pessoas. Famílias inteiras participam desse passeio e essa mensagem vai passando para mais pessoas”, revelou a ciclista Daniele Tavares, 32 anos.

O passeio reuniu mais de cem grupos de pedais do Recife e Região Metropolitana. Os ciclistas saíram da Rua da Aurora em direção a Ponte do Limoeiro, passando em seguida pelo Cais do Apolo, depois Ponte Buarque de Macedo, Rua do Imperador, Cais de Santa Rita, Viaduto das Cinco das Pontas, Cais José Estelita, Ponte Paulo Guerra, Avenida Herculano Bandeira, Avenida Domingos Ferreira até a altura do 2º Jardim, entrando pela Rua Arthur Muniz. No 2º Jardim, houve uma parada com ponto de apoio e de lá o passeio fez o retorno de volta para a Rua da Aurora.

Jatos de água ajudaram a refrescar o calor dos participantes da pedalada. Daniel Lackberg/Divulgação

Para refrescar os ciclistas, um jato de água de um caminhão-pipa fez a festa em meio ao calor. Foram três paradas: Cais José Estelita, Cabanga e no 2º Jardim de Boa Viagem. A pedalada chegou de volta à Rua da Aurora por volta das 11h30 e os ciclistas foram recepcionados pela Banda Los Cubanos. E quem ficou até o final ainda participou de um sorteio com duas bicicletas. “Eu quero agradecer a todos os ciclistas que participaram desse passeio em defesa da vida. Há 29 anos fundei a Associação Oásis da Liberdade e o Pedalando é, sem dúvida, a maior campanha de conscientização dessa causa”, afirmou Luiz Eustáquio, fundador da organização.

