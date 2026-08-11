Pedrinho ironiza presidente do Flamengo: "Tem uma paixão louca pelo Vasco"

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Presidente do Vasco, Pedrinho, respondeu às críticas de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, mandatário do Flamengo, sobre o processo de venda da SAF do rival carioca. Segundo o dirigente vascaíno, o dirigente rival "tem uma paixão louca pelo Vasco".



A declaração foi dada na zona mista do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Pedrinho se mostrou incomodado com as falas sobre o futuro do time carioca e afirmou que os críticos precisam tomar conta de seus clubes.



"A gente está seguindo à risca todos os processos. Os que falam besteira sem saber são contraditórios, porque a própria história de vida e de gestão deles cai em contradição com o que eles falam. Eles têm que se preocupar com os clubes deles e não com o Vasco", disparou.

"O Vasco já tem muito problema, e eu tenho problema para cuidar para ficar dando ouvido para presidente que quer se meter em coisas que não são do seu clube. E eu estou falando diretamente sobre o Bap, porque ele tem uma paixão louca pelo Vasco. Eu estou começando a achar que ele é vascaíno", ironizou o ex-meia.





A principal reclamação flamenguista está voltada para a negociação da SAF do Vasco com Marcos Lamacchia. O empresário tem um acordo de investimentos encaminhado para a compra, porém, ele é filho de José Lamacchia e enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, com mandato até dezembro de 2027.



O Flamengo chegou a acionar a Agência Nacional de Regulação e Sustentabilidade do Futebol (ANRESF) na tentativa de impedir o avanço da compra.



Ainda durante o evento do sorteio da Copa do Brasil, Pedrinho se mostrou otimista com a venda de 90% da SAF.

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