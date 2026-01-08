Pedro antecipa o retorno das férias em quatro dias e se reapresenta ao Flamengo
O centroavante utilizou as redes sociais para registrar sua presença com a inscrição "De volta" em sua postagem. O camisa 9 fez trabalhos na academia para aprimorar a parte física
O atacante Pedro resolveu antecipar o retorno das férias e se apresentou no Ninho do Urubu nesta quinta-feira, quatro dias antes da data estipulada pelo Flamengo. O elenco principal retoma os trabalhos na próxima segunda-feira.
Após um ano de 2025 marcado por reviravoltas (teve atrito com o técnico Filipe Luís e chegou a perder a posição no ataque), ele inicia o ano como o principal nome do setor ofensivo da equipe. No final do ano passado, o jogador enfrentou ainda problemas de contusão que o impossibilitaram de disputar a final da Libertadores por causa de uma fratura no braço direito e depois uma lesão na coxa esquerda.
Na disputa do Intercontinental, em fase final de recuperação, o artilheiro chegou a entrar em campo em duas partidas do torneio, que clube rubro-negro terminou como vice-campeão ao perder o título nos pênaltis para o Paris Saint-Germain.
Enquanto o restante do elenco principal não retorna das férias, o Flamengo vem preparando um time alternativo, que vai contar com a base do sub-20, para iniciar a disputa do Campeonato Carioca. A equipe rubro-negra estreia no estadual neste domingo, contra a Portuguesa, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, e terá o comando de Bruno Pivetti, treinador dos juniores.
A previsão inicial é que o time principal seja utilizado na competição a partir da terceira rodada, marcada para o dia 21 de janeiro, no clássico com o rival Vasco.