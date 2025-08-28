A- A+

Futebol Pedro Augusto, Hyoran ou Barletta? Com Lucas Lima como dúvida, Sport tem indefinição na armação Hyoran, Barletta e Pedro Augusto podem ser opções do Leão para iniciar o jogo diante do Vasco, na Ilha do Retiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro

Em recuperação de uma torção no pé esquerdo, o meia Lucas Lima é dúvida para o jogo contra o Sport, domingo (31), na Ilha do Retiro, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Cenário que pode levar o técnico Daniel Paulista a mexer no setor de criação do Leão. Ao menos quatro atletas podem herdar a vaga do camisa 10, trazendo características diferentes para o setor.





Na partida contra o Palmeiras, quando Lucas Lima deixou o gramado, o técnico Daniel Paulista acionou Romarinho. Essa opção poderia fazer com que Matheusinho fosse deslocado para jogar mais centralizado.

Quem também poderia entrar no time e provocar a mudança de posição de Matheusinho seria Barletta. Diante do Palmeiras, o atleta entrou minutos depois de Romarinho, no lugar de Léo Pereira.

Contra o Santos, quando Lucas Lima deixou o gramado, Daniel Paulista apostou em Hyoran. O meia não jogou bem. Contra o Bahia, foi acionado já nos minutos finais e pouco conseguiu ajudar. Se quiser montar um meio-campo com mais poder de marcação, o treinador rubro-negro pode colocar Pedro Augusto.

E Atencio?

Nome que poderia entrar na disputa por uma vaga no meio, Atencio está perto de se despedir do clube. O Sport negocia a rescisão com o atleta, que anotou três gols em 18 jogos pelo Leão. Especula-se que o destino do argentino pode ser os Emirados Árabes Unidos.

A última vez que Atencio esteve em campo foi no 0x0 diante do Bahia, na Ilha do Retiro. Perante São Paulo e Grêmio, esteve no grupo, mas não foi acionado. Diante do Palmeiras, não foi relacionado.

