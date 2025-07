Sport: Pedro Augusto segue motivado e enfatiza união do grupo: "Não podemos largar a mão de ninguém"

A- A+

O meio-campista do Sport, Pedro Augusto, concedeu entrevista e foi bastante questionado sobre a situação delicada do Sport no Campeonato Brasileiro. A equipe ocupa a lanterna da competição, com apenas cinco pontos em 15 jogos e está 11 pontos atrás da primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

Contratado junto ao Fortaleza, o volante de 28 anos tem sido acionado em alguns jogos e esteve presente na última partida do Leão, no empate em 2x2 com o Santos, na Ilha do Retiro.

Perguntado sobre o fator motivacional da equipe, o atleta se mostrou confiante em dias melhores.

"Todos aqui acreditam que é possível mudar essa situação. Trabalhamos muito para que isso mude e seria incoerente trabalhar como trabalhamos e não acreditar nesse ponto. Entendemos que é uma pedra no sapato e, mais do que ninguém, nós queremos reverter essa situação. Cabe a nós acreditar e trabalhar, e é isso que estamos fazendo", disse Pedro Augusto.

Sobre o ânimo do torcedor, ele amenizou a situação.

"Estamos devendo em questão de resultados, não em questão de jogo. Não consigo me prolongar em relação a isso, é pedir desculpas ao torcedor e dizer que estamos trabalhando para reverter essa situação", garantiu o atleta.

O jogador afirmou que não sente vergonha de estar no Sport e ainda enalteceu o seu grupo de trabalho.

"Acho que vergonha é uma palavra muito forte pra descrever o sentimento. Eu tenho orgulho pelos caras que eu trabalho e sou grato por estar aqui. Tenho orgulho pela comissão, pelos jogadores e por todo o staff. Eu não me envergonho de estar aqui e fazer parte de tudo isso. Eu fico, sim, muito chateado pelo momento que estamos passando", lamentou o lateral rubro-negro.

Questionado sobre até que ponto o fator psicológico tem atrapalhado a equipe, o jogador reconheceu o peso da cobrança e assumiu a responsabilidade do grupo pela situação atual.

"Sem dúvida nenhuma, afeta. Eu acho que jogar na posição em que estamos nos dá um pouco de ansiedade em certos momentos, tanto com o placar positivo como negativo. Isso pode em alguns momentos modificar a nossa forma de agir dentro de campo, mas é preciso saber administrar isso. Nos colocamos nessa situação e temos que aprender a lidar com esse sentimento de ansiedade para que o resultado venha e a gente possa resolver esse problema".

Sobre o futuro, Pedro Augusto segue confiante numa reviravolta dentro da competição.

"A chave para sair disso é continuar acreditando na unidade da equipe e na força do grupo. Não podemos largar a mão de ninguém, nossa força é estarmos juntos, e o trabalho que temos que fazer está sendo feito. Estamos trilhando um bom caminho. É acreditar, estar juntos e trabalhar muito", concluiu Pedro Augusto.

O Leão voltará a campo no próximo sábado (2), às 16h, contra o Bahia, na Ilha do Retiro.

Veja também