A- A+

Sport Pedro Augusto ressalta grandeza do Sport ao aceitar proposta com time no Z-4: "não fez diferença" Novo volante rubro-negro afirmou confiar na recuperação do clube dentro da Série A

Apresentado de forma oficial como novo reforço do Sport, nesta terça-feira (1º), o volante Pedro Augusto chegou mostrando otimismo com a recuperação do clube na Série A do Campeonato Brasileiro. Com vínculo até o fim de 2026, o cabeça de área ressaltou "a grandeza" do Leão ao comentar o motivo pelo qual aceitou o convite para defender o Rubro-negro.

"Eu acho que a qualidade do grupo e o tamanho do Sport não condiz com o lugar que estamos na tabela. Aqui, eu vou ter que jogar para a gente não cair, mas a escolha facilita no momento em que o Sport em si entra em cena. A gente sabe da grandeza, da repercussão que tem. Eu aceito o desafio por saber da instituição que estou vindo, mas sabendo que não passa por um momento maravilhoso, todas passam por isso", iniciou.

"Tenho muita coisa boa para agregar e ajudar o Sport para sair disso. Então, entendemos o momento e a colocação na tabela, mas não minimiza o tamanho do Sport e a vontade de agregar. É um clube que se pode construir uma carreira maravilhosa, devido à massa, à história, à grandeza. Para mim não fez diferença, espero que para outros também não, porque acho que temos totais condições de sair disso", seguiu.

No Sport, Pedro Augusto chega para disputar posição com Rivera, Zé Lucas e Du Queiroz. Fabricio Domínguez e Sérgio Oliveira também são acionados com frequência no setor. Diante da concorrência, o novo camisa 28 não quis entrar em polêmica e pontuou que quem tem a ganhar é o Sport.

"Quem sai ganhando é o Sport, é bom essa competição interna. Eu acho que isso eleva o nível dos treinos, o nível dos jogos. Venho para cumprir o meu papel, para colocar as minhas características no jogo e tenho certeza que isso vai ser de mais valia para o clube. Tenho certeza que meus companheiros também, então não vejo com maus olhos. Tudo eleva o nível do time e isso que é importante para nós", falou.

Veja também