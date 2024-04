A- A+

SANTA CRUZ Pedro Bortoluzo rescinde contrato e é mais um a deixar o Santa Cruz O centroavante, de 27 anos, não chegou a um acordo por renovação com o Tricolor; rescisão foi oficializada no BID

Após um mês do fim da temporada de 2024 ainda no primeiro semestre, o atacante Pedro Bortoluzo é mais um dos titulares a deixar o Santa Cruz. A rescisão de contrato foi confirmada nesta quinta-feira (18), através do Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Contratado em dezembro de 2023, o centroavante atuou em 12 dos 13 jogos do Santa Cruz na temporada, todos como titular. Ao todo, o jogador marcou quatro gols, sendo um dos artilheiros da equipe.

O atleta também soma passagens por São Paulo, Guarani, Criciúma e Portuguesa. No futebol internacional, atuou pelo Oliveirense, em Portugal, e no Hougang, em Singapura, na Ásia.

Situação de outros jogadores



Com a rescisão de Bortoluzo, restam dois titulares do Santa Cruz e 2024 com o destino indefinido: o lateral Toty, que teve seu contrato encerrado na última segunda-feira (15), e o zagueiro Rafael Pereira.

Todos os outros atletas já foram emprestados a outros clubes, como Matheus Melo e Gilvan, que teve o Sergipe como destino para disputar a Série D.

Santa Cruz em 2024

Após a eliminação para o Sport na semifinal do Campeonato Pernambucano e sem calendário nacional, o Tricolor tem foco total no sub-20, que está disputando a competição estadual.

No último domingo (14), o Santa Cruz goleou o Sete de Setembro por um placar de 4 a 1. Agora, o Tricolor enfrenta o Águia-PE, no próximo sábado (27), às 15h.

Veja também

Futebol Presidente da CBV celebra decisões da Superliga no Recife e cita otimismo nos Jogos de Paris