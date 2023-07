A- A+

Agressão Pedro, do Flamengo, diz que foi agredido com soco por preparador físico; caso foi parar na delegacia

Pedro, do Flamengo, disse ter sido agredido com um soco no vestiário, depois da vitória sobre o Atlético Mineiro, no sábado (29). O autor da agressão, segundo o jogador, é o preparador físico do time, o argentino Pablo Fernandez.

Segundo informações do "ge", Fernandez teria perguntado ao centroavante o porquê dele ter interrompido o aquecimento e sentado no banco de reservas depois que o técnico Jorge Sampaoli colocou Luiz Araújo e Cebolinha no lugar de Victor Hugo e Bruno Henrique, respectivamente, durante o segundo tempo da partida.

O preparador teria dito que o ato era uma "falta de respeito".

O jogador, então, teria falado que não era respeitado pela comissão técnica do Flamengo e alegou estar sendo "minado" desde a entrada de Sampaoli no comando da equipe. Foi aí, então, que Pablo teria partido para cima do atleta com um soco na boca.





Em rede social, Pedro disse que o que aconteceu "foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas". E chamou o ato de covardia. Confira o pronunciamento completo:

Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos, mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que pode acontecer dentro das quatro linhas. Covardemente, sem motivo e inexplicavelmente, fui agredido, com um soco no rosto, por Pablo Fernandez, membro da comissão técnica do Sampaoli. A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje. Que Deus perdoe uma pessoa que, em pleno 2023, acha que uma agressão física possa resolver qualquer problema. Obrigado JESUS pelo ensinamento, dando a outra face. Pai e mãe, obrigado pela educação que me deram.

Caso de polícia

Depois da partida, tanto o jogador quanto o preparador foram parar na delegacia para esclarecimento dos fatos.

